LMU-Klinikdirektor warnt: Immer mehr Bauchspeicheldrüsenkrebs

Von: Andreas Beez

Berichtet von einer besorgniserregenden Entwicklung bei Bauchspeicheldrüsenkrebs: der erfahrene Chirurg und LMU-Klinikdirektor Professor Jens Werner. © Sigi Jantz

Beim Chirurgen-Kongress in München berichtet LMU-Krebsspezialist Professor Jens Werner von einer dramatischen Zunahme von Bauchspeicheldrüsenkrebs.

In Deutschland erkranken immer mehr Menschen an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Momentan erhalten jedes Jahr etwa 21 000 Patienten die schockierende Diagnose, sie trifft in etwa gleich viele Frauen und Männer. Das Pankreaskarzinom - so der medizinische Fachbegriff - tritt immer häufiger auf. „Wir gehen davon aus, dass es im Jahr 2030 nach dem Lungenkrebs die zweithäufigste krebsbedingte Todesursache sein wird“, berichtet Professor Jens Werner anlässlich des 140. Deutschen Chirurgie Kongresses, der am Mittwoch in München beginnt. Werner ist Chef der Chirurgie im LMU Klinikum und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie.

Pankreaskarzinom: Symptome oft erst, wenn es schon gestreut hat

Bauchspeicheldrüsenkrebs ist gefürchtet. Weil die Erkrankung in der Regel nur unklare Symptome verursacht, wird sie in der Regel erst spät entdeckt. Etwa die Hälfte der Patienten hat dann bereits Tochtergeschwülste in anderen Organen, die Mediziner Metastasen nennen. 90 Prozent der Menschen mit Bauchspeicheldrüsenkrebs sterben innerhalb der ersten fünf Jahre nach der Diagnose.

Bauchspeicheldrüsenkrebs: Hohes Komplikationsrisiko bei OP

Bei der Behandlung stehen auch die Mediziner vor gewaltigen Herausforderungen. So ist die OP sehr anspruchsvoll und das Risiko von Komplikationen hoch. Einer der Gründe: Die Bauchspeicheldrüse liegt in unmittelbarer Nähe zu Organen wie Leber, Darm, Magen, Gallenblase, Milz und wichtigen Blutgefäßen. Dadurch kann der Tumor schnell Nachbarorgane und Blutgefäße infiltrieren. „Oft müssen die angrenzenden Organe mit entfernt werden“, weiß Professor Werner. Solche Eingriffe seien derart komplex, dass sie nur in fachübergreifenden Pankreas-Zentren vorgenommen werden sollten, fordert der Chirurg. Dort sei auch die Sterblichkeit geringer.

Nur in weniger als der Hälfte der Fälle schlägt die Chemotherapie an

Die Behandlungsmöglichkeiten bei Pankreaskarzinomen sind im Vergleich zu anderen Tumorarten weiterhin ernüchternd. Bei weniger als der Hälfte der Patienten schlägt eine Chemotherapie an. Auch zielgerichtete Immuntherapien bringen derzeit noch nicht die erhofften Erfolge.

Professor Jens Werner: Effektive und schnelle Therapie vonnöten

Entscheidend sei, dass sich die Patienten in einem fachübergreifenden Pankreaszentrum behandeln lassen, rät Professor Werner. „Um die Überlebenschancen zu verbessern, ist eine effektive und schnelle Therapie vonnöten. Interdisziplinäre Pankreaszentren bieten Betroffenen viel Routine und Erfahrung für jedwede Fragestellungen im Krankheitsverlauf. Dazu kommen neben den klassischen Chemotherapien moderne multimodale Behandlungskonzepte, etwa Genomanalysen und, wo heute schon möglich, zielgerichtete Therapien mit eigenen Immunzellen zum Einsatz.“