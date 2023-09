„Kaufen wird wieder attraktiver!“: Experte erklärt Trends auf dem Münchner Immobilienmarkt

Von: Isabel Winklbauer

Der Münchner Immobilienmarkt schlingert: Einerseits sinken die Kaufpreise für Eigentumswohnungen, andererseits steigen die Mieten weiter.

München - Die Preisschere geht teils eklatant auseinander, so lautet eine Analyse des Unternehmens Von Poll Immobilien. Beispiel Moosach: Käufer einer Wohnimmobilie zahlten im ersten Halbjahr 2023 14,7 Prozent weniger als im Jahr zuvor, gleichzeitig stiegen die Mieten aber um 6,8 Prozent. Oder Milbertshofen-Am Hart: Hier gibt es 13,5 Prozent niedrigere Kaufpreise, aber um 7,2 Prozent höhere Mieten.

Immobilien-Experte erklärt: „Kaufen wird wieder attraktiver!“

Sascha Hadeed, Geschäftsstellenleiter bei Von Poll Immobilien in Gräfelfing, erklärt, warum die Mieten nicht auf den Preissturz reagieren: „Einerseits gleichen Kapitalanleger die gestiegenen Investitionskosten durch angepasste Mieten aus. Das sind der gesetzlich geforderte Heizungsaustausch sowie höhere Hypotheken- oder Kreditzinsen beim Kauf der Immobilie. Andererseits drängen potenzielle Wohnungskäufer, die während der aktuellen Situation lieber abwarten, auf den Mietmarkt, darunter viele Familien mit einem hohen Nettoeinkommen, die aber nicht bereit sind, die hohen Kreditzinsen zu zahlen. Und: Wegen der hohen Baukosten werden zurzeit Neubauprojekte zurückgestellt.“ Das schmale Angebot auf dem Mietmarkt, verbunden mit gesteigerter Nachfrage, sorgt also weiter für hohe Mieten.

Die Folgerung daraus lautet: „Kaufen wird wieder attraktiver!“ Umso mehr, weil die Mieten vermutlich weiter steigen. „Hinzu kommt, dass die Eigentümer von Liegenschaften noch nicht bereit sind, den Kaufpreis vernünftig zu reduzieren, sodass aktuell wenig Bewegung auf dem Markt ist“, sagt Hadeed. Das heißt, billiger wird es vielleicht nicht mehr, Krise hin oder her. Verkäufer sitzen das Ganze aus, ebenso wie mögliche Käufer.

Kaufpreise in einzelnen Stadtteilen stark gesunken, Mieten gestiegen

Wo es sich jetzt zu kaufen lohnt, zeigt die Karte oben. Zum Beispiel in Milbertshofen-Am Hart. Hier sind die Kaufpreise um 13,5 Prozent gesunken, die Mieten aber um 7,2 Prozent gestiegen, auf einen Quadratmeterpreis von 22,60 Euro – kaufen rentiert sich. Noch mehr in der Altstadt und im Lehel: Die Preise für Wohneigentum sind hier um 13,3 Prozent gesunken, die Mieten jedoch um 7,4 Prozent gestiegen, auf einen Quadratmeterpreis von jetzt 27,65 Euro. Auch in Moosach fangen gestiegene Mieten von 20,52 Euro pro Quadratmeter einen zweistellig gesunkenen Kaufpreis ab. Und das Ganze geht relativ stressfrei vonstatten. Denn insgesamt sei auch der Kaufakt selbst entspannter geworden, meldet die Studie.

„Die Vermarktungszeiten haben sich verlängert und der Verhandlungsspielraum erweitert“, heißt es. Andersherum eignen sich bestimmte Stadtteile jetzt besser als andere, um mit der Familie zur Miete einzuziehen. Ramersdorf-Perlach ist zum Beispiel der einzige Stadtteil, in dem die Mieten im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind, und zwar um 2,2 Prozent auf 19,20 Euro pro Quadratmeter. Gleichauf sind ungefähr Bogenhausen und Untergiesing-Harlaching. In Bogenhausen sind die Mieten mit einer Steigerung um 1,6 Prozent fast gleichgeblieben, der Quadratmeter kostet 21,26 Euro. Im Untergiesing-Harlaching ist der Quadratmeter zur Miete um „nur“ 2,8 Prozent auf moderate 20,59 Euro gestiegen.

Kaufen in München bleibt teuer: Im Durchschnitt 572.500 Euro als Kredit notwendig

Wer sich nicht entscheiden kann, ob er kaufen oder mieten will, kann sich an einer weiteren Analyse orientieren. Laut dem Portal Check24 sind in München für den Kauf einer Wohnung oder für eine Baufinanzierung die höchsten Kredite in ganz Deutschland nötig. Im Durchschnitt brauchen Käufer hier 572 500 Euro von der Bank, um Eigentümer zu werden. Zum Vergleich: In Berlin sind es 408 900 Euro, in Leipzig 288 700. Geht man von 3,8 Prozent Kreditzinsen aus, macht das in München also 21 755 Euro. Dafür könnte man einige Zeit in der Karibik verbringen.

