Immer ein Gewinn – auch für den Denkmalschutz

Das Schloss Mespelbrunn lockt jährlich über 100.000 Besucherinnen und Besucher ins Spessart. © SLSV

Die Zweckerträge der GlücksSpirale unterstützen die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. In ganz Deutschland profitieren Denkmäler von dieser Unterstützung.

Denkmäler zu schützen, bedeutet, unser gesellschaftliches Erbe zu erhalten. Seit 1991 sind über 570 Millionen Euro Zweckerträge aus der Lotterie GlücksSpirale bundesweit an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) geflossen. Diese Gelder ermöglichten in dieser Zeit allein in Bayern Restaurationen und Instandsetzungen von über 560 Objekten. Im Jahr 2022 profitierten im Freistaat rund 60 Denkmale von der Unterstützung und erstrahlen heute im neuen, alten Glanz.

Schloss Mespelbrunn

In einem Tal des sagenumwobenen Spessarts versteckt und mit Wassergräben gut geschützt, liegt Schloss Mespelbrunn. Die Räuberbanden, die der berühmte Film „Das Wirtshaus im Spessart“ aus den 1950er Jahren mit der Schweizer Filmlegende Liselotte Pulver auch in dem verwunschenen Schloss inszenierte, trieben dort tatsächlich vor allem im 19. Jahrhundert ihr Unheil.

Das Renaissanceschloss aus dem Jahr 1412 steht heute zum Teil für Besichtigungen offen und zieht jährlich rund 100.000 Besucherinnen und Besucher an. Als die Turmdächer mit der kunstvollen Schieferdeckung sanierungsbedürftig waren, konnten sie durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit 60.000 Euro unter anderem aus den Mitteln der GlücksSpirale renoviert werden.

Erlmühle in Dentlein am Forst

Die Erlmuehle in Dentlein (Mittelfranken) zählt mittlerweile zu den ganz wenigen Mühlen dieser Art. © SLSV

In ganz Deutschland gibt es nur noch eine weitere derartige Mühle, wie die Erlmühle in Mittelfranken. Datiert ist das Ensemble auf das Jahr 1475. Seine Besonderheit: Neben einer Getreidemühle trieb das Wassermühlrad auch eine Eingattersäge an. 40.000 Euro stellte die DSD aus den Zweckerträgen der GlücksSpirale und Spenden bereit für die Instandsetzung der Wasserräder sowie der Reaktivierung der historischen Mühl- und Sägetechnik.

Über zwölf Millionen Euro für gemeinnützige Einrichtungen Zahlreiche Projekte, die ansonsten nur schwer oder gar nicht realisierbar wären, können mit den Mitteln der GlücksSpirale verwirklicht werden. So fließen die Zweckerträge der GlücksSpirale an den Deutschen Olympischen Sportbund, die Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz sowie an den Bayerischen Naturschutzfonds. Im Jahr 2022 erhielten diese gemeinnützigen Einrichtungen in Bayern insgesamt über zwölf Millionen Euro, um gezielt Projekte zu fördern.