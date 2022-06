„Großgewinner aus München“: Lotto-Glückspilz dringend gesucht - Ausbeute könnte sogar noch steigen

Teilen

Ein Lotto-Gewinner aus München weiß noch nichts von seinem Glück. © Tom Weller/dpa

Welcher Lotto-Spieler aus München hat jetzt das große Los gezogen? Der „Großgewinner“ sollte sich demnächst melden.

München - Irgendwo im Stadtgebiet München gibt es einen Menschen, der noch nichts von seinem großen Glück weiß. Wenn er sich bei der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung als GlücksSpirale-Spielteilnehmer meldet, blüht ihm eine vielversprechende Zukunft. Allerdings nur, sofern er sich als Teilnehmer der Zusatzlotterie-Sieger-Chance am Samstagabend (4. Juni) mit der Gewinnzahl 451072 in der in Gewinnklasse 2 ausweisen kann.

Lotto-Glückspilz aus München gesucht: Gewinn könnte sogar noch steigen

„Bis ins Jahr 2032 darf er sich beim Blick aufs Konto als Sieger fühlen“, heißt es in einer Pressemitteilung von Lotto Bayern. Auf dem entsprechenden Konto sollen ab sofort Monat für Monat Zahlungen von 5.000 Euro eingehen. „Er hat bis Ende 2025 Zeit, seinen Gewinn bei der Staatlichen Lotterie- und Spielbankenverwaltung abzufordern“, gab Lotto Bayern eine recht großzügige Deadline vor.

Die insgesamt 600.000 Euro schwere Spielquittung wurde in einer Annahmestelle im Stadtgebiet von München ausgegeben. Ihr Besitzer hatte an LOTTO 6aus49, Spiel 77, SUPER 6, GlücksSpirale und Sieger-Chance teilgenommen. „Weil der Spielauftrag noch an der morgigen Ziehung im LOTTO 6aus49 und deren Zusatzlotterien teilnimmt, sind weitere Gewinne möglich“, schrieb Lotto Bayern am Dienstag (7. Juni).

Wer ist der Lotto-Glückspilz aus München?

Der Spieleinsatz belief sich insgesamt auf 25,60 Euro. Weitere Sieger-Chance-Gewinne in Höhe von je 10.000 Euro fielen nach Bayern, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.