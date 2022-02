Love is in the air… in Schuhbecks teatro

Die neue Show im teatro verheißt Weltklasse-Artistik, Unterhaltung auf höchstem Niveau und kulinarischen Hochgenuss von Münchens beliebtestem Sternekoch Alfons Schuhbeck. © teatro

Freuen Sie sich auch schon so auf den Valentinstag? In Schuhbecks teatro haben jetzt schon alle Schmetterlinge im Bauch und freuen sich auf den Tag der Liebenden.

Denn dann liegt im ganzen teatro-Spiegelzelt Romantik pur in der Luft und die Pärchen werfen sich im Kerzenschein verliebte Blicke zu.

Romantische Atmosphäre im teatro-Spiegelzelt – mit liebevoll kreiertem 4-Gang-Menü

Die fröhliche-bunte Show Festival ist nicht nur eine Show der Glücksmomente, sondern schafft mit einer wunderbaren Geschichte, den mitreißenden Nummern weltbester Artisten und den leidenschaftlichen Gesangseinlagen der Singing Waiters auch eine besonders romantische Atmosphäre. Vor allem Myriam und Mathieu entführen als Paar mit ihrem leidenschaftlichen Tanz durch die Lüfte in eine Traumwelt und lassen die Verliebten noch ein bisschen mehr zusammenrücken und den Zauber des Augenblicks genießen. Und da die Liebe bekanntlich durch den Magen geht, verwöhnt außerdem Alfons Schuhbeck seine Gäste mit einem liebevoll kreierten 4-Gang-Menü: „Gemeinsam mit dem wichtigsten Menschen ein mit Liebe zusammengestelltes Menü zu genießen, zählt sicherlich zu den schönsten Freuden des Lebens.“ Der Münchner Starkoch ist bekannt für seine Valentinstags-Rezepte. Dabei ist ihm besonders wichtig, „dass beim Vorbereiten und Kochen alles mit Leidenschaft und Liebe geschieht. Denn von Herzen kommt das beste Rezept.“ Und bei feinstem Lachs Entrée, einer aromatischen Kürbissuppe mit Garnele, Safran und Vanille, zartem Böfflamott sowie verführerischem Cheesecake mit Eis und Kirsche wird einem doch wirklich gleich ganz warm ums Herz.

Hier geht‘s zu den Tickets und Gutscheinen

Schuhbecks teatro: Jetzt das perfekte Valentinstagsgeschenk finden

Ein romantisches Candlelight-Dinner und unvergessliche Momente zu zweit – das verspricht Schuhbecks teatro für den Valentinstag. Überraschen Sie Ihren Partner mit etwas ganz Besonderem und verbringen Sie den perfekten Valentins-Abend im teatro-Spiegelzelt.

Sie haben am Valentinstag schon etwas geplant, aber Ihnen fehlt noch das perfekte Geschenk für Ihre/n Liebste/n? Dann verschenken Sie doch einen Gutschein in Form der wunderschönen teatro-Schmucktickets oder Geschenkboxen. Am besten hübsch drapiert in einem Strauß Rosen. Das bringt Ihnen bestimmt ein freudiges Valentins-Busserl ein!

Und auch außerhalb des Valentinstages – ein Besuch im teatro-Spiegelzelt lohnt sich immer. Mit Familie und Freunden können Sie mit der Show Festival unbeschwerte Stunden voller Lachen, Staunen und Genuss verbringen. Und wer weiß? Vielleicht trifft Sie Amors Pfeil ja sogar in Schuhbecks teatro …

Showinformationen:

Noch bis 24. April 2022 im teatro-Spiegelzelt in München.

Show & Menü ­- Tickets ab € 99,90.

Es gilt die 2G-Regel – an den Tischen darf die Maske selbstverständlich abgesetzt werden.

Tickets und Gutscheine: www.teatro.de oder 089 – 255 49 37 20