Altes Café Glockenbach: 2018 startet hier ein neues Restaurant-Konzept

Noch bis zum 10. November hat es geöffnet, das Café Glockenbach in der Müllerstraße - dann ist Schluss. Anfang 2018 wird es hier ein neues Restaurant-Konzept geben.

Noch gut eine Woche, dann verabschiedet sich das Restaurant Glockenbach an der Müllerstraße mit einer großen Party am 10. November für immer. Acht Jahre ist es her, dass Valentina Schunk zusammen mit Michael Dietzel (Café am Hochhaus) das Lokal an der Ecke zur Pestalozzistraße eröffnete, nun ist Schluss. Sie sei ausgelaugt, habe genug.

Doch was kommt danach? Schunk wollte es letzte Woche noch nicht verraten, sie sei gegenüber dem Käufer zum Stillschweigen verpflichtet, nur soviel: „Es wird etwas Gutes.“ Wie die tz exklusiv erfuhr, dürfte sie damit richtig liegen: das HeimWerk an der Schwabinger Friedrichstraße (Ecke Hohenzollernstraße) will eine Dependance im Glockenbachviertel eröffnen. Dahinter verbirgt sich ein neues Restaurant-Konzept, das Archibald Graf von Keyserlingk mit einer Reihe Mitgesellschaftern ausgeklügelt hat: „Wir bieten unseren Gästen heimatliche Klassiker auf innovative Art, zu fairen Preisen, aber in Top-Qualität.“