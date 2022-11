Flammen-Inferno im Glockenbachviertel - Anwohnerin berichtet: „In letzter Zeit war viel los“

Von: Lukas Schierlinger, Phillip Plesch

Die ausgebrannten Autos am Mittwochvormittag. © fkn

Vier Autos standen in Flammen, als die Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen im Glockenbachviertel eintraf. Für mehrere Anwohner ist der Fall klar.

Update 2. November, 16.48 Uhr: Meterhohe Flammen, beißender Geruch in der Luft - und Hitze, die Fenster zum Barsten bringt! Dramatische Szenen haben sich in der Nacht auf Mittwoch im Glockenbachviertel abgespielt. Dort brannten vier Autos aus Die Ursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt (siehe Ursprungsmeldung).

Videos von Anwohnern zeigen: Der Widerschein der Flammen flackert an den Fassaden, die Alarmanlagen der brennenden Autos unterlegen die Szene mit einem hilflosen Piepsen. Immer wieder knallt es explosionsartig - vermutlich, weil Reifen platzen. Anwohnerin Petra S. erzählt, wie ihre Hunde sie durch lautes Bellen auf das Feuer aufmerksam gemacht haben. „In letzter Zeit war viel los“, sagt sie, meint damit allerdings Glasscherben im Treppenhaus und herumfliegende Flaschen.

Autos im Glockenbachviertel brennen lichterloh: Anwohner gehen von Brandstiftung aus

Das Haus, vor dem die Autos parkten, solle wohl kommendes Jahr abgerissen werden, einige Wohnungen stünden schon länger leer, das Gebäude verkomme. Die brennenden Autos sind nun ein Schocker. Ein VW-Bus soll laut Zeugen zuerst gebrannt haben. Von dort sprang das Feuer auf zwei Audis und einen Opel über. „Zum Glück waren nicht alle Parkplätze besetzt, sonst hätte auch der große Baum daneben in Brand geraten können“, sagt Petra S.

Einer der Leidtragenden ist Nathaniel K. aus dem Wohnhaus gegenüber. Von seinem Audi A3, das hier abgestellt war, ist nur noch ein Skelett übrig. Kurios: Der 27-Jährige war am Morgen an der Brandstelle vorbeigekommen und hatte nichts Böses geahnt. Erst, als er mit seiner Freundin gesprochen hatte, wurde ihm klar, dass eines dieser Wracks sein Auto ist! Seine Freundin hatte es nämlich dort abgestellt. „Das ist natürlich nicht schön, und im ersten Moment schwer zu begreifen. Aber man muss sich auch schnell vor Augen führen, dass es Schlimmeres gibt“, sagt der 27-Jährige über das abgebrannte Fahrzeug. Die Münchner Polizei konnte zur Brandursache am Mittwoch zunächst noch keine Angabe machen. Für die Anwohner ist der Fall aber klar: Sie gehen von Brandstiftung aus! Die Ermittlungen laufen. Zudem hofft die Polizei auf weitere Zeugenhinweise. Wer etwas beobachtet hat, kann sich unter Telefon 089/29 100 melden.

Brennende Autos im Glockenbachviertel: Polizei nimmt Ermittlungen auf

Ursprungsmeldung:

München - Am frühen Mittwochmorgen (2. November) haben im Münchner Glockenbachviertel (Isarvorstadt) mehrere Autos gebrannt. Gegen 1.15 Uhr wurden der Integrierten Leitstelle erst ein, dann mehrere brennende Fahrzeuge in der Klenzestraße gemeldet. „Deshalb schickte die Leitstelle einen kompletten Löschzug mit fünf Fahrzeugen ins Glockenbachviertel“, heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr.

„Vier Fahrzeuge in Brand“ - so lautete die erste Rückmeldung des Einsatzleiters. Schnell wurde ein Löschangriff von mehreren Seiten in die Wege geleitet. Zeitgleich lösten aufgrund der starken Rauchentwicklung mehrere Rauchwarnmelder in den anliegenden Gebäuden aus.

„Nachdem das Feuer größtenteils gelöscht war, mussten zusätzlich alle betroffenen Wohnungen auf Rauchfreiheit kontrolliert werden“, berichten die Einsatzkräfte. Verletzt wurde im Zuge des Brandes niemand.

Das Fachkommissariat der Polizei München hat jetzt die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Zur Höhe des Sachschadens lag zunächst keine belastbare Aussage vor.