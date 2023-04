Auf Streife mit den härtesten Cops der Stadt: Eine Nachtschicht am Münchner Hauptbahnhof

„Weißt nie, was Dich erwartet“

+ © Jens Hartmann Die Nachtschicht am Hauptbahnhof dauert von 19 bis 7 Uhr. © Jens Hartmann

Ihr Revier gehört zu den schwierigsten Gegenden der Stadt: Am Hauptbahnhof sorgt die Bundespolizei für Sicherheit. Wir haben eine Nachtschicht begleitet.

München - Einmal durch die Bahnsteig-Halle, an der Bayerstraße die Treppen runter, dann rein ins Sperrengeschoss: Es ist die erste Runde durch den Hauptbahnhof, die Anni H., Alexander F. und Pekcan C. an diesem Abend drehen. Die Schicht der drei Bundespolizisten hat gerade begonnen, vor ihnen liegen zwölf lange Stunden Arbeit. Ein ruhiger Start ist den Beamten auch an diesem Abend nicht vergönnt: Die drei sind gerade auf Höhe des MVG-Kundencenters, als per Funk die Nachricht kommt: „Schlägerei in der Halle des Flügelbahnhofs“. Die Polizisten setzen zum Sprint an: Am Ende ihres Laufs durchs Untergeschoss kommen sie dort an, wo keiner hin will: am Rand der Gesellschaft.

Die große Säulenhalle steht leer, erst vor einer Woche ist die Caritas mit ihrem Infopoint für Flüchtlinge abgezogen. Eingezogen sind jetzt Obdachlose. Es wird getrunken, viel getrunken. Gegen 19.40 Uhr eskaliert die Situation: Zwei Männer greifen andere an. „Die haben uns beklaut, die haben uns geschlagen“, ruft eines der Opfer aufgeregt, als die Bundespolizei eintrifft. Zwei seiner Spezln haben auffällige Verletzungen im Gesicht. Die Männer werden zur Vernehmung mit auf die Wache genommen. „Soweit ein ganz normaler Abend“, sagt der 33-jährige Pekcan C... Er bleibt zum einen seelenruhig und greift zum anderen durch, als es in der Wache turbulenter wird. Die sturzbetrunkenen Obdachlosen sind laut, springen auf und machen sich aus dem Vergleich ihrer Atem-Alkoholwerte einen Spaß: 3,31 Promille, 3,26 Promille… Entsprechend riecht es in der engen Wache.

+ Die Wache befindet sich im Erdgeschoss am Ausgang zur Arnulfstraße. © Jens Hartmann

Zu finden ist die Bundespolizei an Gleis 26, nahe des Ausgangs zur Arnulfstraße, im seitlichen Gebäude. Das Besondere: Die Räume sind nur wenige Meter breit, die Wache aber sehr lang. Alles ist, wie halt der ganze Hauptbahnhof, in die Jahre gekommen. Es gibt Vernehmungszimmer, zwei Zellen und einen zentralen Bereich samt Schleuse. Mindestens 15 Kollegen sind immer eingeteilt. Gewechselt wird um 7 und 19 Uhr. Keine Schicht wie die andere.

„Du weißt nie, was Dich erwartet“, sagt Alexander F.. Der 29-Jährige pendelt von Nürnberg zur Arbeit und ist eine der wenigen Familienväter in der Dienststelle. Die Kollegen sind durchweg jung. Sie arbeiten auf einer Wache, deren Einsatzbereich es in sich hat: Zu den vielen Reisenden kommen Flüchtlinge, mitunter bierselige Fußballfans oder Oktoberfestbesucher. Hier trifft man auf Bettler und dubiose Gestalten. An diesem Freitagabend sind es aber vor allem Obdachlose und Volltrunkene, die das Geschehen bestimmen. Wie der Ukrainer mit 2,33 Promille, der schon gleich um 19 Uhr am Starbucks randaliert. Nackt. Oder der Pole mit 3,5 Promille, der von einem Mann ins Gesicht geschlagen wurde. Jetzt sitzt er in der Wache und heult hemmungslos.

+ In der Wache sind zwei Zellen untergebracht. © Jens Hartmann

Bilder, die Alexander F. jeden Tag sieht. Und mit denen er umgehen muss. Ihm ist es wichtig, seine Arbeit gut zu machen und den Menschen zu helfen. Die Herausforderung sei, die Schicksale nicht zu sehr an sich heranzulassen und trotzdem nicht abzustumpfen. Das raue Umfeld, der Trubel: Das alles gefällt ihm. Er verrät, dass er ursprünglich einen Laborberuf gelernt hat. Und es ihm an dem Ort letztlich zu fad war. Langeweile ist auf der Wache am Hauptbahnhof nicht möglich. Ständig passiert etwas, kommen und gehen Kollegen.

Es dauert an diesem Abend auch nicht lang, bis die gesuchten Schläger vom Flügelbahnhof dort ankommen. Sie wurden nach ihrem Angriff von einer Streife entdeckt, als sie seelenruhig in der L’Osteria saßen. Bei sich hatten sie eine Plastiktüte voller Alkohol. Beide werden die Nacht an der Ettstraße verbringen: in der Präsidiums-Haftanstalt der Landespolizei, wo sie am nächsten Tag auch vor den Ermittlungsrichter kommen werden. Alexander F., Anni H. und Pekcan C. sind bei ihrer Nachtschicht erst einmal damit beschäftigt, alle Dokumente für den Einsatz auszufüllen. Gegen Mitternacht starten sie erneut zu einer Kontrollrunde. Auch diesmal kommen sie nicht weit. Per Funkspruch werden sie zu einem der Züge gerufen. Wieder laufen die drei Kollegen los…