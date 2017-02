Frau aus Thüringen verliert BMW am Hauptbahnhof

Seit Dezember wartet ein herrenloser BMW in München auf seine Besitzerin (55). Die hatte das Auto in der Nähe des Hauptbahnhofes verloren - und war mit dem Zug zurück nach Thüringen gefahren.

Eine Meldung zum Schmunzeln hat die Münchner Polizei am Dienstag parat: Eine Frau aus Thüringen hatte im Dezember vergangenen Jahres ihren BMW in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofes geparkt und dort gewissermaßen verlegt. Weil sie ihn nicht mehr fand, setzte sie sich kurzerhand in den Zug und fuhr nachhause. Fast zwei Monate später ist das Fahrzeug wieder aufgetaucht...

Auto geparkt, Auto verloren

Die Polizei schreibt zu dem kuriosen Vorfall: Bereits am Sonntag, 11. Dezember 2016, gegen 14 Uhr, hatte eine 55-jährige Frau aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen ihren BMW zirka fünf Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt abgestellt. So weit, so gut. Allerdings tat sich die Frau schwer, den Parkplatz später wieder zu finden. Nachdem sie ihr geparktes Fahrzeug nicht mehr auffinden konnte und sie keine andere Möglichkeit mehr sah, meldete sie den BMW schließlich auf der Polizeiinspektion 16 (Hauptbahnhof) als verloren und fuhr mit dem Zug zurück nach Hause nach Thüringen.

Polizei entdeckt zwei Monate später völlig verdrecktes Fahrzeug

Zwei Monate später, am Montag, 6. Februar 2017, fiel einer Streife der Polizeiinspektion 11 (Altstadt) an der Blumenstraße ein Pkw auf, der angesichts des winterlichen Verschmutzungszustandes wohl schon länger nicht mehr bewegt worden war. Auf den schmutzigen BMW aufmerksam geworden unterzogen die Beamten das Fahrzeug einer Überprüfung.

Und tatsächlich: Die Überprüfung im polizeilichen Datenbestand ergab, dass es sich bei dem Auto um den verlorenen BMW der Frau aus Thüringen handelte. Sie wurde telefonisch über das zufällige Auffinden verständigt und war überglücklich darüber.

Rubriklistenbild: © Schlaf