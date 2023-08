Kontrolle am Hauptbahnhof München endet folgenreich: Bundespolizei geht besonderer „Sünder“ ins Netz

Von: Lukas Schierlinger

Eine Personenkontrolle am Hauptbahnhof München kam einen 46-Jährigen teuer zu stehen. Die Bundespolizei berichtet.

München – Um etwa 22.40 Uhr am Mittwochabend (9. August) unterzog die Polizei einen 46-jährigen deutschen Staatsbürger am Münchner Hauptbahnhof einer Identitätsprüfung. Ein Datenvergleich ergab drei offene Haftbefehle gegen ihn, wie die Bundespolizei in einer Pressemitteilung berichtet.

Kontrolle am Hauptbahnhof München: Mehrere offene Haftbefehle gegen 46-Jährigen

Das Amtsgericht Stadtrode hatte den in Mannheim geborenen Mann am 24. März 2022 wegen eines Vergehens gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz zu einer Geldstrafe von 80 Euro oder alternativ drei Tagen Gefängnis verurteilt. Zwei unbezahlte Geldbußen wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis lagen vom Amtsgericht München vor.

Am 7. Mai 2022 war der Mann aus Brühl (Nordrhein-Westfalen) darüber hinaus zu 70 und 95 Tagessätzen zu je 50 Euro (insgesamt: 8.250 Euro plus Gerichtskosten) oder alternativ 70 beziehungsweise 95 Tagen Haft verurteilt. Zudem war eine „aktuelle Aufenthaltsermittlung wegen erneuten Fahrens ohne Fahrerlaubnis“ von der Staatsanwaltschaft München I anhängig.

Auszahlungslimit: Mann muss offene Beträge in Raten begleichen

Da der 46-Jährige aufgrund eines Auszahlungslimits am Geldautomaten den geforderten Betrag nicht vollständig bar bezahlen konnte, entschied die Staatsanwaltschaft München I, dass die noch zu zahlende Summe unter Aufsicht eines Bundespolizisten per Online-Banking überwiesen werden sollte.

In vier Raten überwies der Mann die geforderten Beträge an die Landesjustizkasse Bamberg. Nach der Zahlung wurde der in Brühl ansässige Mann freigelassen.

