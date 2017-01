Passanten überwältigen Räuber (16) noch im Geschäft

Überfall mit Schreckschusspistole

München - Weil sie mitbekamen, dass ein 16-Jähriger gerade ein Geschäft in der Isarvorstadt überfiel, griffen Passanten ein und überwältigten den Täter. Letzterer wollte sich gerade aus dem Staub machen.

Der Räuber war mit einer Schreckschusspistole bewaffnet in ein Geschäft in der Lindwurmstraße gelaufen und hatte die Verkäuferin in den hinteren Bereich des Laden dirigiert. Der Iraker forderte Bargeld. Die Verkäuferin übergab ihm einen Betrag von über 1000 Euro. Doch damit nicht genug: Der 16-Jährige forderte dann die 22-Jährige auf, mit ihm in den Keller zu gehen, wo sie ihm weiteres Geld aushändigen musste. Dann wollte der Jugendliche das Geschäft verlassen und flüchten.

Doch er hatte seine Rechnung ohne die aufmerksamen Passanten gemacht. Sie konnten den Täter noch im Geschäft überwältigen und ihm seine Schreckschusspistole abnehmen. Die alarmierte Polizei nahm den 16-Jährigen fest. Die Verkäuferin wurde bei dem Überfall nicht verletzt. Der Räuber musste dagegen ins Krankenhaus, er bekam eine Kopfverletzung ab, als er überwältigt wurde. Ein Richter erließ gegen den jungen Mann Haftbefehl.

