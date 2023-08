Spärlich bekleideter Mann randaliert in München – und kann kaum gebändigt werden

Von: Lukas Schierlinger

Ein halbnackter Mann randaliert an einer Münchner Trambahnhaltestelle und greift Polizisten an. Ein Drogentest zeigt: Er hat Kokain im Blut.

München – Ein ungewöhnlicher Vorfall ereignete sich am Dienstagabend (8. August) an der Trambahnhaltestelle Hauptbahnhof Nord. Ein 47-jähriger Mann, lediglich in Unterhose gekleidet, „attackierte mehrere Straßenbahnen“ und belästigte Passanten. Als Bundespolizisten hinzugerufen wurden, griff der Mann auch diese an.

Über die Vorkommnisse informiert die Bundespolizei in einer Pressemitteilung: Gegen 23.30 Uhr wurde eine Streife von einem unbekannten Zeugen auf den Mann aufmerksam gemacht. Der 47-Jährige soll wiederholt grundlos Passanten angepöbelt und im Gleis stehend gegen Straßenbahnen geschlagen haben. Zudem soll er vor einfahrende Straßenbahnen gesprungen und diese blockiert haben.

Spärlich bekleideter Mann randaliert in München: Er versucht, Beamte zu schlagen

Bei der Kontrolle durch die Beamten reagierte der Mann aggressiv und versuchte, diese zu schlagen und zu treten. Er wurde zu Boden gebracht und gefesselt, wobei er massiven Widerstand leistete. Eine zweite Streife musste zur Unterstützung hinzugezogen werden.

Aufgrund seines auffälligen Verhaltens, seiner spärlichen Bekleidung und seiner Weigerung, mit den Beamten zu kommunizieren, wurde der Rettungsdienst hinzugezogen. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain, woraufhin die Staatsanwaltschaft München I eine Blutentnahme anordnete.

Bahnhofsmission stellt Kleidung für Randalierer bereit

Gegen den 47-Jährigen, der bei seiner Festnahme leichte Verletzungen erlitt, ermittelt nun die Bundespolizei wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung. Keiner der eingesetzten Beamten wurde verletzt.

Da der Mann keinen Ausweis bei sich trug, wurde seine Identität mittels Fast-ID und Fingerabdruckabnahme ermittelt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er zu seinem Hotel in der Nähe des Hauptbahnhofs gebracht. Die Bahnhofsmission stellte ihm Kleidung zur Verfügung.

