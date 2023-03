Unter Vorwand aus Disko gelockt: 20-Jährige wird in Münchner Hotel vergewaltigt

In einem Münchner Hotel wurde eine 20-jährige Frau vergewaltigt. © IMAGO/Jürgen Ritter

Schreckliches Erlebnis für eine junge Frau in München: Sie wurde von einem Mann vergewaltigt, den sie zuvor in einer Diskothek kennengelernt hatte.

München - Am Donnerstagmorgen (2. März) wurde eine 20-Jährige aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen in einer Diskothek in der Münchner Innenstadt von einem 49-jährigen Franzosen (ohne festen Wohnsitz in Deutschland) angesprochen. Der Mann bot der 20-Jährigen „als Gegenleistung für sexuelle Handlungen auf seinem Hotelzimmer“ einen sechsstelligen Geldbetrag, wie die Münchner Polizei berichtet.

Die junge Frau willigte ein und folgte ihm in das Hotel. Mit dabei war ein Begleiter (20) des Franzosen. Im Hotelzimmer angekommen, ergab sich für die junge Frau plötzlich eine furchtbare Wendung: „Dort wurde sie von dem 49-Jährigen plötzlich mit Gewalt auf das Bett geworfen und vergewaltigt.“

München: Junge Frau wird in Hotelzimmer vergewaltigt - Polizei nimmt Täter fest

Der 20-jährige Begleiter habe sich laut Polizei währenddessen in einem anderen Hotelzimmer aufgehalten. „Nach der Tat ließ der 49-Jährige von der 20-Jährigen ab und sie konnte unverletzt das Hotel verlassen“, heißt es im Bericht weiter.

Ein Bekannter der jungen Frau alarmierte schließlich Einsatzkräfte der Polizei. Diese konnten den 49-Jährigen noch im Hotel festnehmen. Der Mann wurde wegen der Vergewaltigung angezeigt und dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, der 49-Jährige wurde anschließend einer Justizvollzugsanstalt überstellt. Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.