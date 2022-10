Alarm an der Isar: Freiwillige retten bei Großeinsatz tausende Fische

Von: Leoni Billina

Die Isarfischer bei ihrer Rettungsaktion am Deutschen Museum. © Oliver Bodmer

In aller Hergottsfrüh ging am Samstag für den Verein Isarfischer der Alarm los – dann hieß es: An die Geräte – ausrücken und Fische retten! Auf dem Spiel stand nicht weniger als das Leben unzähliger Fische in der Isar.

Derzeit findet die jährliche Bachauskehr an der Isar statt. Der Damm an der Corneliusbrücke nahe dem Deutschen Museum, an dem die Stadt seit Wochen arbeitet, konnte Freitagabend geschlossen werden. Dieser soll künftig Wasser in die Kleine Isar leiten. Der Fluss hatte sich an dieser Stelle in den vergangenen zwei Jahren gute zwei Meter erhöht – eine echte Gefahr bei Hochwasser.

München: Isar ohne Wasser, Isarfischer retten zahllose Fische

Am Samstag bot sich nun ein seltener und wohl einmaliger Anblick: die Isar am Deutschen Museum ohne Wasser! Eine echte Gefahr für alle Fische – deshalb waren die Isarfischer schnellstmöglich zur Stelle. Sie fingen gemeinsam die Tiere ein und setzten sie in großen Bottichen in die Kleine Isar.



Die Isarfischer im Einsatz: Sie retteten am Samstag unzählige Fische vor dem niedrigen Wasserstand. © Oliver Bodmer

„Die Aktion war ein voller Erfolg“, sagte Frank Meißner vom Verein. „Wir konnten fast eine Tonne Fische retten und erfolgreich umsetzen.“



Mit etwa dreißig Mitgliedern waren sie vor Ort, sammelten die Fische in die großen Behälter und ließen sie sanft in Sicherheit ins Wasser der Kleinen Isar gleiten. Mit dabei auch seltene Arten wie Barben oder Mühlkoppen.



Der niedrige Wasserstand brachte in der Isar Abenteuerliches zutage: zum Beispiel ein Bushaltestellen-Schild. © Isarfischer München

München: Bei Fischrettungs-Aktion wurde auch gleich das Flussbett gesäubert

Ab 6.30 Uhr und gute sechs Stunden lang waren die Freiwilligen beschäftigt. Denn neben der großen Fischrettungs-Aktion nutzten die Vereinsmitglieder den niedrigen Wasserstand auch gleich noch anderweitig: „Wir konnten gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und das Flussbett säubern – und da kommen die abenteuerlichsten Sachen zutage“, sagt Meißner. Zufällig fand am gleichen Tag auch das traditionelle Ramadama der Isarfischer statt – der Verein leistete also ganze Arbeit an diesem Samstag. Feuerlöscher, E-Scooter, Gartenstühle –und sogar ein Bushaltestellen-Schild fanden die Freiwilligen im Flussbett. Wie das dort hingekommen ist, wird wohl ein Rätsel bleiben.

Am Montag werden die Arbeiten der Stadt an der Isar dann fortgesetzt: Der Kies, der sich über die vergangenen Jahre angesammelt hat, wird ausgebaggert und abtransportiert. leo

München: Bei Ramadama sogar ein Bushaltestellen-Schild gefunden

Nicht nur Fische retten – auch für ihr traditionelles Ramadama krempelten die Isarfischer am Samstag die Ärmel hoch. Von etwa halb neun bis elf Uhr sammelten ungefähr 300 Leute an der Isar Müll. „Über die Jahre ist die Müllmenge, die wir sammeln, zum Glück gesunken“, sagt Franz Huber von der Isarfischern. Das Bewusstsein, den Müll nicht einfach liegen zu lassen, steige. „Aber es ist immer noch zu viel.“ Bierkästen, Zigarettenstummel, Kronkorken – etwa einen halben Container Müll sammelten die Freiwilligen.