Abgefackelte Autos bleiben einfach stehen: Münchnerin fühlt sich alleingelassen - „Echt traumatisch“

Von: Nina Bautz

Die ausgebrannten Autos am Tag nach dem Feueralarm. © fkn

Gewaltig waren die Schäden, als vergangene Woche in der Klenzestraße vier Autos abbrannten. Doch wer haftet dafür? Ein Experte erklärt die rechtliche Lage.

München - Das kann doch nicht wahr sein! Andrea Schneider (Name geändert) hat den Schlüssel schon in der Hand, will ihr Auto öffnen – und bleibt wie angewurzelt stehen. Ihr Auto: komplett abgebrannt. Die Münchnerin, die anonym bleiben will, ist eine der vier Unglücklichen, deren Wagen in der Klenzestraße lichterloh in Flammen aufgingen.

„Die Polizei hat mir nicht mitgeteilt, dass mein Auto betroffen ist“, erzählt sie unserer Zeitung. Seit dem Brand in der Isarvorstadt fühlt sie sich alleingelassen. Dazu kommt die Frage: Wer zahlt eigentlich für das Inferno? „Das war echt traumatisch, das so ohne Vorwarnung zu bemerken“, sagt die Betroffene. Die Polizei kann sich das auf Anfrage nicht erklären, für gewöhnlich würden Fahrzeughalter benachrichtigt, falls sie ausfindig gemacht werden können.

München: Flammen-Inferno in der Isarvorstadt war nicht das einzige in den vergangenen Tagen

Aber nicht nur, dass sie nicht über den Brand informiert wurde, treibt die Münchnerin um. War es Brandstiftung oder ein technischer Defekt? Von welchem Auto ging der Brand aus? Der Vorfall bereitet der Frau Sorgen – die ihr bislang niemand nehmen kann. Denn, so Andrea Schneider, auch auf Nachfrage gebe die Polizei ihr keine Auskunft. „Man macht sich doch Gedanken, ob man vielleicht selbst Ziel dieses Anschlags war…“ Laut Münchner Polizei laufen die Ermittlungen, Ergebnisse liegen noch keine vor.

Das Inferno in der Isarvorstadt war nicht das einzige in den vergangenen Tagen: In der Nacht auf Montag brannten zwei Autos in der Forst-Kasten-Allee aus. Die Polizei prüft Zusammenhänge. Für alle Betroffenen stellt sich die Frage, wer nun für die entstandenen Kosten aufkommt. Schneider: „Ich habe erfahren, dass die Fahrzeughalter sich selbst um das Abschleppen und die Reinigung der Parkfläche kümmern müssen.“ Kann das sein?



„Die Kfz-Kasko-Versicherung greift, wenn das Auto mutwillig von anderen angezündet wurde“

Wir haben mit Albert Cermak, Anwalt für Verkehrsrecht, über die rechtliche Lage gesprochen. Wer zahlt den (Total)-Schaden am Auto? Glücklich, wer eine Kasko hat. „Die Kfz-Kasko-Versicherung greift, wenn das Auto mutwillig von anderen angezündet wurde“, so der Experte. Wenn der Halter nicht grob fahrlässig gehandelt hat, dann greife dies auch bei einem technischen Defekt.



Die Reinigung der Straße müssten die Halter beziehungsweise Haftpflichtversicherer der abgebrannten Autos übernehmen, so Albert Cermak. Wenn der Verursacher im Fall einer Brandstiftung ausfindig gemacht wird, hafte dieser. „Ist ein ursächlicher technischer Defekt nachweisbar, haftet der Halter beziehungsweise Versicherer dieses Autos und er muss die Kosten für alle betroffenen Halter übernehmen.“



Bei den Abschleppkosten komme es auf die Ursache an, ob die Kaskoversicherung übernimmt. Jedenfalls aber würde eine Schutzbriefversicherung diese Kosten tragen.

