Letzte Generation: Vom Knast direkt zur nächsten Klebe-Aktion an Heiligabend in München

Von: Nina Bautz

Pater Jörg Alt bei einem Klebe-Protest. © Oliver Bodmer

Für sie gibt es keine stillen Tage. Die Klima-Aktivisten der Letzten Generation waren auch an Heiligabend in München auf der Straße.

Vor der JVA Stadelheim demonstrierte unter anderem der Nürnberger Jesuitenpater Jörg Alt, und am Hauptbahnhof blockierten Klimakleber, die gerade erst aus der Haft entlassen waren, einen Teil der Bayerstraße. Direkt vom Knast zur nächsten Klebe-Aktion!

München: Klima-Aktivisten blockieren Straße am Hauptbahnhof

Laut Polizei saßen bis zum Mittag des heiligen Abends elf Personen in Präventivgewahrsam, teils bis 5. Januar. Im Laufe des Tages seien drei Personen entlassen worden. Zwei von ihnen (25 Jahre mit Wohnsitz in Passau und 50 Jahre mit Wohnsitz in Köln) begaben sich gleich zum Bahnhof, Bayerstraße/ Ecke Goethestraße – einer hatte noch eine Tüte mit Habseligkeiten aus Stadelheim bei sich.

Laut Polizei klebte sich ein Aktivist gegen 14.12 Uhr auf der Fahrbahn fest, zudem waren beide miteinander an den Händen verklebt. Mehr als 20 Polizeibeamte waren im Einsatz und lösten die beiden schließlich von der Straße und voneinander.

Glück für die Kleber: Sie wurden vom Polizeipräsidium aus entlassen. Wie weiter mit den beiden Protestierenden umgegangen werde, müsse noch geklärt werden. Beide bekamen Anzeigen wegen versuchter Nötigung sowie wegen Verstoßes gegen die Allgemeinverfügung der Stadt. Laut Polizei entstanden keine größeren Verkehrsbehinderungen.

Kurz darauf fand eine Mahnwache vor der JVA Stadelheim statt – als Protest gegen den Präventivgewahrsam für Klimaaktivisten. Pater Jörg Alt kritisierte die Strafe als unverhältnismäßig angesichts der Dringlichkeit des Klimanotstands. Insgesamt nahmen laut Polizei 70 Personen teil.



Auch in Stuttgart waren Aktivisten an Heiligabend tätig – wenn auch erfolglos. Sie sollen geplant haben, einen live im ARD-Fernsehen übertragenen Weihnachtsgottesdienst zu stören. Weil es Hinweise gegeben hatte, wurde der Gottesdienst aber bereits am Vortag aufgezeichnet. Als dann an Heiligabend acht Aktivisten mittags vor der Kirche auftauchten, fanden sie ein verschlossenes Gotteshaus vor. nba