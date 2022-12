Sanierungschaos im Künstlerhaus – Sollen die Mieter vergrault werden?

Von: Bettina Ulrichs

Tilman Schaich kämpft um das Künstlerhaus. © Markus Götzfried

Wie geht es weiter mit dem „Künstlerhaus“ in der Thalkirchner Straße 80 in München? Bei den Sanierungsarbeiten soll es Chaos geben. Sollen Mieter vergrault werden?

München – Das als Künstlerhaus bekannte Wohnhaus in der Thalkirchner Straße 80 wurde im Frühjahr für 22,5 Millionen Euro verkauft. Erste Sanierungsarbeiten an dem Haus aus dem Jahr 1879 haben zügig begonnen, allerdings mit extremen Einschränkungen für die Mieter. Deren Sprecher Tilmann Schaich hat im Bezirksausschuss Ludwigs- und Isarvorstadt (BA 2) nun darüber berichtet.

Zunächst wurde eine Dämmung im Dachboden herausgerissen. Damit war es für die Mieter im Sommer heiß, nun soll ein Provisorium gegen die Kälte im Winter kommen. Außerdem wurden denkmalgeschützte Türen und Türstöcke entfernt, was schließlich zu einem Baustopp im Juli 2022 führte.

Bei mehrfachen Stromausfällen kam sogar ein Mieter zu Schaden

Unsachgemäß waren auch Arbeiten an Kaminabzügen und Heizungen, wie ein Kaminkehrer bestätigte. Ein Baugerüst behinderte zudem die Mieter am Hauseingang, bis es endlich versetzt wurde. Ohne Vorankündigung blieben wiederholt das Internet sowie der TV- und Festnetzanschluss tagelang gestört. Bei mehrfachen Stromausfällen kam sogar ein Mieter zu Schaden. Er stürzte nachts in seiner Wohnung. Schaich mutmaßt, dass sogar eine gewisse Absicht hinter diesen Baupannen steckt, um die Mieter zu vergraulen.



Das Objekt, für das auch die Stadt München vergeblich mitgeboten hatte, gehört dem Bauträger Pronesta. Das Immobilienunternehmen aus Feldafing ist laut Eigenaussage auf „innovative Altbausanierungen“ spezialisiert. Nach der Komplettsanierung sind die Wohnungen voraussichtlich wesentlich teurer. Um jeden Mieter, der in der Zwischenzeit aufgibt und auszieht, könnte man deshalb vielleicht froh sein.

