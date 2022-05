Wegen der Wiesn: Kein Platz für den Sommer in der Stadt

Von: Phillip Plesch

Ein Palmengarten auf der Theresienwiese (oben) war eines der Highlights beim Sommer in der Stadt im vergange-nen Jahr. Das fand auch Ludwig, der mit seinem Papa Simon Rothfuß sichtlich viel Spaß auf dem ganz besonderen Strand zu Füßen der Bavaria hatte. © Michaela Handrek-Rehle

Vergangenes Jahr hatten verschiedene Angebote in der ganzen Stadt für viel Freude und Begeisterung gesorgt. Doch der Sommer in der Stadt fällt heuer aus – weil nach zwei Jahren Pause wieder die Wiesn steigt. Es fehlt der Platz für weitere Angebote.

Die Aussage der Stadt ist eindeutig: „Es wird keinen Sommer in der Stadt geben.“ Die Theresienwiese werde – wie früher schon – zur Baustelle und eingezäunt. „Freizeit- und Kulturangebote, wie sie in den Pandemiejahren 2020 und 2021 dort im Rahmen des Sommers in der Stadt angeboten wurden, werden dann keinen Platz finden können“, teilt das zuständige Referat für Arbeit und Wirtschaft mit.

München: Wegen Wiesn-Aufbau ist kein Platz für den Sommer in der Stadt

Und wie sieht es an anderen Orten aus? Im Olympiapark hatte der Sommer in der Stadt als Ersatz für das Sommerfestival stattgefunden. Das steigt auch dieses Jahr nicht. Denn: Mit den European Championships findet das größte Sportereignis seit den Olympischen Spielen 1972 in München statt – samt großem Rahmenprogramm. Platz für Fahrgeschäfte und Buden ist da ohnehin nicht.

Auch der Kultursommer in der Stadt ist dieses Jahr nicht geplant. Das teilt David Boppert vom Verband der Münchener Kulturveranstalter auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Der Bedarf sei bei den Veranstaltern nicht gegeben und es gebe wenig freie Flächen. Denn der Kultursommer war als Ausgleich zu Corona-Zeiten gedacht. „Ein perfekter Ersatz“, sagt Boppert. Doch den braucht es heuer eben nicht.

München: Kultursommer war als Ausgleich zu Corona-Zeiten gedacht

Jetzt wollen die Veranstalter erst mal den normalen Betrieb wieder ins Laufen bringen und dann nächstes Jahr schauen, ob, wann und in welcher Form ein Kultursommer stattfinden kann – ganz unabhängig von der Wiesn. „Für unsere Stadt finde ich das schon sehr bereichernd“, sagt Boppert.

Am Königsplatz konnten die Münchner in dieser Zei,t sogar Riesenrad fahren (links) und ihren Blick aus ungewohn-ter Perspektive über die Landeshauptstadt streifen lassen. Heuer fällt der Spaß aber aus – weil die Wiesn wieder stattfindet © Jens Hartman

München: Palmengarten auf Theresienwiese sollte Mehrwert in Lockdown-Zeiten sein

Zurück zur Theresienwiese: Dort war vergangenen Sommer auch ein Palmengarten entstanden. In Zusammenarbeit zwischen dem Verein Green City und dem Baureferat. Der Garten war eine Antwort auf den Aufruf des Bezirksausschusses Ludwigs-/Isarvorstadt, kulturelle und umweltbezogene Alternativen auf der Theresienwiese umzusetzen, die auch noch corona-kompatibel waren und ein Mehrwert in Lockdown-Zeiten anbieten sollten. Und nun?

„Green City ist offen für eine Umsetzung andernorts, wenn die Stadt Interesse zeigt und sich ein sinnvoller Standort und die dazugehörige Finanzierung finden lassen“, teilt der Verein mit. Mehr Aufenthaltsräume im Grünen zu ermöglichen, sei auch nach der Pandemie noch Thema, denn die Klimakrise bleibe eine der größten Herausforderungen. Zudem gab es auf der Theresienwiese ein breites Sportangebot: Beachvolleyball, Klettern, Parcours. Das Referat für Bildung und Sport wäre auch wieder bereit, Programmpunkte beizusteuern. Ohnehin finden Sport- und Spielangebote an ganz unterschiedlichen Orten statt. Vergangenen Sonntag startete zum Beispiel das Programm „Fit im Park“. Dazu kommen die diversen Münchner Sportfestivals. In der Stadt ist also so oder so viel los – und Sommer kann es ja auch noch werden. PHILLIP PLESCH

