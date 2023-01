Großer Ärger um Park-Rowdys am Glockenbach: Doch Polizei sagt, „da drücken wir mal ein Auge zu“

Nur ein Beispiel: Ein weißer Kleinbus blockiert den gesamten Bürgersteig. © privat

Viele Anwohner im Glockenbachviertel sind sauer. Sie beklagen, dass ständig Gehwege komplett zugeparkt werden. Vor allem an Stellen, wo die Bordsteinkante für Rollstuhlfahrer, Kinderwägen oder auch Radler abgesenkt wurde.

Auch für Ältere mit Gehwagerl gebe es dann kein Durchkommen mehr. Das sei gefährlich, insbesondere auch für die Kleinsten, die zwischen den Autos kaum durchschauen können, und ohne Übersicht auf die Straße laufen.

München: Ein Falschparker blockierte zwei Tage lang abgesenkte Bürgersteigkante

Die Anwohner haben eine Fotocollage erstellt, um zu dokumentieren, wie oft ihnen die Wege blockiert waren. Ende Oktober stand zum Beispiel ein Falschparker zwei Tage lang an der Ecke Jahnstraße/Am Glockenbach und blockierte die abgesenkte Bürgersteigkante. Eine Anwohnerin informierte die Polizei - doch nichts passierte. Auf Nachfrage erfuhr sie, dass zwar ein Strafzettel ausgestellt worden war, aber kein Grund bestehe, das Auto abzuschleppen. In einem anderen Fall wurde durch Druck der Anwohner bewirkt, dass durch die Polizei immerhin der Halter ausfindig gemacht und zum Wegfahren aufgefordert wurde.

München: Polizei weiß um den hohen Parkdruck und hat Ermessensspielraum

Rudolf Stadler von der zuständigen Polizeiinspektion 14 erklärt dazu: „Es gibt einen Ermessensspielraum. Das bedeutet, in Feuerwehreinfahrten oder an größeren Kreuzungen wird sofort abgeschleppt.“ Bei den hohen Kosten würden aber viele Beamte und Kontrolleure zögern, wenn es darum gehe, dass Gehwege durch parkende Autos verschmälert werden oder eben, wenn Fahrzeuge abgerundete Bordsteinkanten zuparken. „Durch den hohen Parkdruck, gerade auch im Glockenbachviertel, haben die Anwohner oft große Probleme, einen Stellplatz zu finden. Da drücken wir mal ein Auge zu“, sagt Stadler. Natürlich könne man aber auch in solchen Fällen sofort abschleppen.

Auch dieses rote Auto parkt regelwidrig mitten auf dem Gehweg. © privat

Den Betroffenen ist das nicht genug. Eltern und Gehbehinderte wollen mehr Rücksichtnahme - auch, um sich im Straßenverkehr weiter sicher zu fühlen. (bus)

