Wer stemmt uns jetzt die Wiesn? Wirte sind in Not, es fehlt an Personal in allen Bereichen

Von: Sophia Oberhuber

Teilen

Chrissi Holzmann als Bedienung 2016. Sie will heuer wieder arbeiten. © Marcus Schlaf

In 110 Tagen gibt Oberbürgermeister Dieter Reiter den Startschuss für die Wiesn 2022. Doch damit das größte Volksfest der Welt so stattfinden kann, wie es Besucher kennen und lieben, braucht es Personal. Die Wiesn-Wirte schlagen Alarm.

Es braucht viel Personal – das Masskrüge trägt, Holzklammerl verkauft und Mandeln eintütet. Weil die gesamte Gastronomie-Branche einen Personalmangel beklagt, ist heuer auch das Oktoberfest betroffen.

Moritz Gauger vermittelt über das Online-Portal Oktoberfest-Jobs.de Arbeitsplätze auf der Wiesn. „Für uns fühlt es sich wie ein Ausnahmezustand an. Es gibt jetzt noch Jobs als Bedienungen. Die Plätze sind normalerweise schon direkt nach der Wiesn für die nächste Wiesn vergeben.“ Eine Oktoberfest-Bedienung verdiene meist auf Provisionsbasis.

Oktoberfest 2022: Wirte sind in Not, es fehlt an Bedienungen und weiterem Personal

Im Armbrustschützenzelt schaue es mit dem Personal „im Allgemeinen ganz okay aus“, sagt Wirt Peter Inselkammer. Vor allem im Service und der Küche suche man aber noch Verstärkung. Normalerweise seien einige Monate vor der Wiesn die Bedienungs-Jobs alle vergeben – inklusive Warteliste. Im Hofbräu-Zelt befürchtet Wirt Günter Steinberg Engpässe beim Küchenpersonal. Endgültig könne er die Lage aber aktuell noch nicht beurteilen.

Das spiegelt die Situation der Branche wider. Sucht man in Online-Portalen nach Kellner-Jobs in München, spuckt das Internet zig Personalgesuche aus. Eines davon: Kellner für den Augustiner Schützengarten. „Der Mangel ist akut“, sagt Chef Christian Schretzlmeier. Viele Bedienungen seien während der Pandemie aus der Gastrobranche ausgestiegen. Auch mit Küchenpersonal sei es schwierig. Ein Betrieb ganz ohne Ruhetage könnte für einige Wirte aufgrund des Personalmangels bald nicht mehr möglich sein.

Hendlgriller, Köche, Bedienungen, Gläserspüler: Wiesn-Personal dringend gesucht

Im Käfer-Zelt braucht Wirt Michael Käfer „glücklicherweise“ aktuell keine Bedienungen mehr. Auch in der neuen Bräurosl seien Service und Küche bereits abgedeckt, sagt Wirt Peter Reichert.



Anders beim Festzelt Tradition auf der Oiden Wiesn, das noch nach Unterstützung in vielen Bereichen sucht. Hendlgriller, Köche, Bedienungen, Gläserspüler. „Es wird mit Sicherheit kernig werden, die restlichen Kräfte aufzutreiben“, befürchtet eine Sprecherin. Dennoch bleibe man optimistisch. Man sei noch ein junges Zelt. Bedienungen, die dort seit Generationen arbeiteten, wie es in anderen Zelten der Fall sei, gebe es noch nicht. „Es ist schon eine andere Situation als in den Jahren zuvor.“

Job für Sie? Teilen Sie es uns mit.

München: Ein Souvenirverkäufer auf der Wiesn verdient bis zu 400 Euro plus Trinkgeld pro Tag

Das spürt auch Gauger vom Oktoberfest-Jobportal. Das Münchner Unternehmen stellt unter anderem die Souvenirverkäufer in den Zelten ein. Bis zu 400 Euro plus Trinkgeld können die Verkäufer laut Gauger pro Tag verdienen. „Es ist richtig schwierig geworden, da Personal zu finden.“



Während der Pandemie hätten sich viele Arbeitskräfte aus der Gastronomie umorientiert. Und das könnte nun Wirte und Standlbetreiber treffen: „Es könnte für manche ein schwieriges Oktoberfest werden.“ Kürzlich habe Gauger eine verzweifelte Anfrage eines Schaustellers auf einem kleinen Volksfest erreicht, der kurzfristig einen Losabreißer suchte. Zu kurzfristig. Der Losstand musste einen Tag lang schließen. (Sophia Oberhuber)

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!