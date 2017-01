Zug-Fahrgast raucht - Prügelei im Hauptbahnhof

München - Rauchen ist gefährlich - das zeigte sich auch in der Nacht zum Sonntag, als eine Zigarette im Hauptbahnhof einen handgreiflichen Streit auslöste.

An einer Zigarette entzündete sich in der Nacht zum Sonntag im Hauptbahnhof ein handfester Streit, wie die Bundespolizei berichtet.

Ein 33-jähriger Ukrainer stand gegen 0.25 Uhr rauchend im Eingangsbereich der Regionalbahn 59170, die Richtung Ingolstadt verkehrt. Als eine 37-jährige Ingolstädterin in den Zug stieg, sprach sie ihn darauf an, dass das Rauchen im Zug verboten sei.

Beide gerieten daraufhin in einen verbalen Streit, in dem der Mann aus Pfaffenhofen die Ingolstädterin zunächst beleidigte. Dann versuchte er, die Frau aus dem Zug auf den Bahnsteig zu schieben. Hierbei soll er gegen die 37-Jährige geschlagen haben, die nun ihrerseits reflexartig zurückschlug.

Der 33-Jährige zog die Frau anschließend auch noch an den Haaren. Nach Eintreffen einer alarmierten Streife der Bundespolizei klagte die Ingolstädterin über leichte Schmerzen an den Haaren und hatte an einem Finger eine leicht blutende Schürfwunde vorgezeigt.

Der unverletzte 33-Jährige verweigerte eine Atemalkoholmessung. Die Bundespolizei hat nun Ermittlungen wegen wechselseitiger Körperverletzung sowie Beleidigung eingeleitet.

lin

