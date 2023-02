Einbruch in Augenklinik in der Ludwigsvorstadt - Tresor aus Wand herausgerissen

Von: Adriano D'Adamo

Die Polizei sucht nach den Einbrechern in die Augenklinik in der Ludwigsvorstadt. © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Augenklinik in der Ludwigsvorstadt. Sie haben einen Wandtresor aus der Wand entfernt und das darin enthaltene Geld entwendet.

München - Eine Augenklinik in der Ludwigsvorstadt musste am Morgen des 13. Februars feststellen, dass in ihre Räumlichkeiten eingebrochen wurde. Die Büros der Augenklinik befinden sich im sechsten Stock des Gebäudes, in welche die Einbrecher sich gewaltsam Zugriff verschafft hatten.

München: Wandtresor entfernt und Polizei sucht nach Zeugen

Laut Angaben der Polizei München haben die Einbrecher, deren Anzahl noch unbekannt ist, einen Wandtresor aus der Wand gehebelt und gewaltsam geöffnet. Das Geld aus dem Tresor wurde entwendet, anschließend verließen die Einbrecher die Büroräume. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer zwischen dem 10. und 13. Februar im Bereich der Bayerstraße, Zweigstraße und Schlosserstraße unterwegs war und Beobachtungen gemacht hat, soll sich unter der Telefonnummer 089 29100 kontaktieren.