Großeinsatz: Mann belästigt Frau - mehrere Menschen solidarisieren sich bei Festnahme gegen Polizei

In der Münchner Ludwigsvorstadt kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem größeren Polizeieinsatz. Eine Frau war sexuell belästigt worden.

München - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (20. Februar) hat es gegen 3.40 Uhr einen größeren Polizeieinsatz in der Münchner Ludwigsvorstadt, im Bereich der Schwanthalerstraße, gegeben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Eine Frau war sexuell belästigt worden.

So heißt es vonseiten der Polizei: Eine 30-jährige Münchnerin war in einem Lokal im Bereich der Schwanthalerstraße unterwegs gewesen. Ein 23-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm hatte sie dort sexuell belästigt. Die 30-Jährige wandte sich daraufhin an den Sicherheitsdienst der Gaststätte.

Großeinsatz in München: Täter versucht, sich der Festnahme zu entziehen

Daraus resultierte eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten. Es musste zuerst die Polizei anrücken, um die Auseinandersetzung zwischen den Anwesenden aufzulösen. Den 23-Jährigen, der zuvor die Frau belästigt hatte, fanden die Beamten betrunken vor. Er versuchte zunächst, sich der Festnahme zu entziehen.

Dabei sei es zu Solidarisierungseffekten gegen die Polizisten gekommen, die nur durch massive Präsenz der Beamten gebrochen werden konnte, wie die Polizei mitteilte.

Großeinsatz in München: Anzeige gegen 23-Jährigen unter anderem wegen sexueller Belästigung

Der 23-Jährige wurde schließlich festgenommen und zur Polizeiinspektion 14 im Westend gebracht. Bei dem Einsatz wurden zwei Beamte leicht verletzt.

Gegen den jungen Mann wurde Anzeige wegen sexueller Belästigung, Körperverletzung und unter anderem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte erstattet. Die weiteren Ermittlungen gegen die Beteiligten werden durch die Münchner Kriminalpolizei geführt. (hgr)

