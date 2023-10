Neues Fünf-Sterne-Hotel in München: Luxus-Suite „König Maximilian I.“ kostet 24.000 Euro pro Nacht

Von: Isabel Winklbauer

Im Pool des Asaya Spas schwimmen bald Hotel- und auch externe Gäste. © Rosewood Hotels

Nicht, dass München nicht schon glamourös wäre. Aber jetzt kommt die Krönung: Am 20. Oktober eröffnet das erste Rosewood Hotel in Deutschland.

München - „Fünf Sterne Ultra Luxury“ heißt die Kategorie, in die die Bauherrin Bayerische Hausbau es einstuft. Gestern wurde das Projekt auf der Messe Expo Real präsentiert. Man sah: Das Haus mit der Neo-Barock-Fassade in der Kardinal-Faulhaber-Straße 1 (Altstadt-Lehel) bleibt auch weiterhin ein Palast.

Zur Orientierung: Das günstigste Zimmer bis Jahresende kostet hier 700 Euro pro Nacht, wie ein Blick auf das Online-Buchungssystem verrät; die teuerste Suite für drei Personen kostet 16 000 Euro. Eine Top-Suite „König Maximilian I.“ für zwölf Personen gibt es auch, für all jene, die 24 000 Euro pro Nacht übrig haben. Insgesamt sind auf 20 000 Quadratmetern 73 Zimmer und 59 Luxus-Suiten versammelt, von denen sogar einige „Houses“, also Häuser, genannt werden. Butler-Service, offene Kamine, begehbare Kleiderschränke, Nymphenburger Porzellan, Marmorbäder und 55-Zoll-Fernseher sind hier nichts Ungewöhnliches.

Neues Luxushotel in München: Ehemalige Staatsbank

Das Hotel wurde unter der Leitung der Architekten Hilmer Sattler fast gänzlich neu gebaut, nur die historische Fassade des ehemaligen Bankgebäudes, dessen Vestibül und die ersten drei Stockwerke des anhängenden Palais Neuhaus-Preysing blieben so, wie sie waren. Die Abbrucharbeiten des übrigen Kerns fanden 2019 statt. „Ziel war von da an“, sagt Projektleiter Steffen Görn, „einen Neubau zu schaffen, der nicht historisierend, sondern modern sein sollte, der aber die älteren Elemente nicht als Bruch erscheinen lässt. Wir haben uns daher auf eine klassische Architektur verständigt, die zeitlose Qualitätsmaterialien wie Naturstein oder Holz verwendet. Der Aufwand in der Ausgestaltung der Räume ist ebenfalls enorm.“ Auch zwei neue Innenhöfe wurden geschaffen.

Die ehemalige Staatsbank wird am 20. Oktober zum Rosewood Hotel. © Markus Götzfried

„So entstehen Durchblicke und ganzheitliche Ansichten. Der Gast geht, wenn er das Haus betritt, praktisch von der Geschichte in die Moderne.“ Man habe „einen Riesenrespekt vor der Altsubstanz“, heißt es auch bei der Bayerischen Hausbau, „wir haben uns mit dem Denkmalschutz kontinuierlich abgestimmt.“ Vier riesige Dachskulpturen und sechs fast ebenso große Vasen wurden daher während der Bauarbeiten abgenommen, bei einem Steinmetz untergestellt und restauriert – jetzt thronen sie wieder ganz oben.

Restaurant, Bar und Spa-Bereich sollen für alle frei zugänglich sein

Das Gute am Rosewood: Sowohl das Restaurant Brasserie Cuvilliés – in der Caspar Bork, Ex-Chef im Mandarin Oriental, kocht – als auch die Bar Montez und das Asaya Spa sollen für alle zugänglich sein. Sie bekommen eigene Eingänge, ebenso wie die Veranstaltungssäle. Architekt Görn: „Wir hoffen, dass wir durch diese offene Nutzung das Viertel beleben. Bisher war in der Ecke ja wenig los.“

Die Zimmer haben Bestaussicht auf die Altstadt. © Rosewood Hotels

