„Ohne Gewaltanwendung festgenommen“: Streunerkatze beschert Polizisten nicht ganz alltäglichen Einsatz

Von: Nadja Hoffmann

Kam sicher zurück zu ihrer Besitzerin: die süße Luzie.

Dieser Ausflug hätte auch anders enden können: Die Bundespolizei konnte die süße Katze aber ihrer Besitzerin übergeben. Die für solche Fälle vorgesorgt hat.

München – Dass etwas nicht stimmt, hatte die Passantin am Orleansplatz gleich bemerkt. Dort, ganz in der Nähe zum quirligen Ostbahnhof, laufen nicht einfach Katzen allein herum. Schon gar nicht späten Samstagabend. Die Frau folgte ihrer Intuition und machte genau das Richtige: Sie sprach eine Streife der Bundespolizei an, die für das Gebiet des Ostbahnhofs zuständig ist. Damit begann für die Beamten ein tierischer Einsatz der besonderen Art.

Streunerkatze in München „ohne jegliche Gewaltanwendung festgenommen“

Ihr Glück, die Streunerkatze, die auf den Namen Luzie hört, erwies sich als sehr zutraulich. Sie konnte, heißt es vonseiten der Bundespolizei mit einem Augenzwinkern „entgegen den üblichen Gepflogenheiten bei Festnahmen im Bahnhofsbereich ohne jegliche Gewaltanwendung festgenommen werden“. Luzie wurde zur Wache gebracht, wo es für die hungrige und durstige Fellnase erst einmal Nahrung und Wasser gab.

Parallel dazu begonnen die Beamten damit, die Besitzern ausfindig zu machen. Große Hilfe war dabei, dass Luzie im Tierregister Tasso mittels Chip registriert ist. Mit einem Lesegerät konnten so ganz einfach ihre Daten und die ihrer Halterin ausfindig gemacht werden. „Die europäische Kurzhaar-Katze konnte wenig später von ihrer Besitzerin, einer 51-jährigen Deutschen aus der Au, abgeholt werden.“

Tipp der Bundespolizei: Kostenloses Angebot von Tasso nutzen

Die Bundespolizei in München rät allen Hunde- und Katzenbesitzern, das kostenlose Chip-Angebot von Tasso für ihre geliebten Vierbeiner zu nutzen. Die Chip-Registrierung können die Haustiere davor schützen, bei einem Fund erst einmal in ein Tierheim zu kommen. Dort werde – gerade zu Urlaubszeiten – der Platz oft knapp.