Münchner Stammstrecke schon wieder gesperrt: Fahrgäste müssen mit massiven Einschränkungen rechnen

Von: Leyla Yildiz

Teilen

Die S-Bahn-Stammstrecke ist über einen Monat zu bestimmten Zeiten gesperrt. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

In München ist die S-Bahn-Stammstrecke über einen Monat lang mehrmals gesperrt. Die Deutsche Bahn hat umfassende Maßnahmen angekündigt.

München - Die Stammstrecke der S-Bahn München ist gesperrt. Wieder einmal. Bereits seit 6. Oktober müssen Reisende mit Einschränkungen rechnen und die Maßnahmen sollen noch bis zum 6. November gehen. Auch Allerheiligen (1. November) ist betroffen. Die Deutsche Bahn begründet die Sperrung mit Instandhaltungsmaßnahmen, Ausbau und Modernisierung der Infrastruktur der Bahn in München sowie Bauarbeiten für die zweite Stammstrecke.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Dabei sind die Maßnahmen in verschiedene Abschnitte gegliedert, die sich jedoch nur auf die Wochenenden und auf den Feiertag Anfang November erstrecken. Das sind die Einschränkungen im Überblick:

Stammstrecke in München teilweise gesperrt: Wochenenden sind betroffen

An vier Wochenenden, 6. bis 9 Oktober, 13. bis 16. Oktober, 27. bis 30. Oktober und 3. bis 6. November verkehren an den jeweiligen Freitagabenden ab 22.20 Uhr bis zum Montag um 4.40 Uhr durchgehend weniger S-Bahnen auf der Stammstrecke. Lediglich die S7 und die S8 sind davon ausgenommen, sie fahren wie geplant. Als Ersatz ist die Trambahn 19 öfter am Abend unterwegs. Sie soll Pasing und den Hauptbahnhof verbinden. Die betroffenen S-Bahn-Linien fahren wie folgt:

S1: Sie beginnt und endet am Hauptbahnhof, allerdings ohne Halt ab/bis Moosach. Am ersten Wochenende im November fährt die S1 nur bis Moosach. Als Ausgleich ist deshalb die U-Bahn in einem dichter gesteckten Takt unterwegs.

Sie beginnt und endet am Hauptbahnhof, allerdings ohne Halt ab/bis Moosach. Am ersten Wochenende im November fährt die S1 nur bis Moosach. Als Ausgleich ist deshalb die U-Bahn in einem dichter gesteckten Takt unterwegs. S2: Alle halbe Stunden fährt diese S-Bahn-Linie im Westen zwischen Petershausen und dem Hauptbahnhof beziehungsweise Heimeranplatz. Dabei gibt es keinen Halt zwischen Obermenzig und Hauptbahnhof/Heimeranplatz. Die Bahnen zwischen Dachau und Altomünster sind ganz normal eingesetzt. Vom Osten aus verkehrt die S2 nur bis zum Hirschgarten.

Alle halbe Stunden fährt diese S-Bahn-Linie im Westen zwischen Petershausen und dem Hauptbahnhof beziehungsweise Heimeranplatz. Dabei gibt es keinen Halt zwischen Obermenzig und Hauptbahnhof/Heimeranplatz. Die Bahnen zwischen Dachau und Altomünster sind ganz normal eingesetzt. Vom Osten aus verkehrt die S2 nur bis zum Hirschgarten. S3: Im Westen fährt die S3 nur bis Pasing und im Osten bis zum Ostbahnhof.

Im Westen fährt die S3 nur bis Pasing und im Osten bis zum Ostbahnhof. S4: Sie verkehrt lediglich zwischen Geltendorf und Pasing.

Sie verkehrt lediglich zwischen Geltendorf und Pasing. S6: Im Westen fährt die S6 bis zum Hauptbahnhof, jedoch ohne Stopp ab/bis Pasing und im Osten bis zum Ostbahnhof. Am ersten Wochenende im November ist die S6 im Westen nur bis Pasing im Einsatz.

Münchner Stammstrecke komplett gesperrt: S-Bahn-Fahrplan wird geändert

Vom 20. bis 23. Oktober, ab 22.30 Uhr bis durchgehend Montag, 4.40 Uhr, ist die Stammstrecke komplett gesperrt. Die S-Bahnen verlaufen deshalb wie folgt:

S1: Beginnt und endet am Hauptbahnhof. Zwischen Moosach und Hauptbahnhof verkehrt die S-Bahn-Linie ohne Zwischenstopp und nur alle halbe Stunde.

Beginnt und endet am Hauptbahnhof. Zwischen Moosach und Hauptbahnhof verkehrt die S-Bahn-Linie ohne Zwischenstopp und nur alle halbe Stunde. S2: Diese S-Bahn-Linie fährt im Westen halbstündlich zwischen Petershausen und Hauptbahnhof und zwischen Altomünster und Heimeranplatz einmal in der Stunde. Alle Haltepunkte zwischen Obermenzing und Hauptbahnhof/Heimeranplatz werden nicht angefahren. Im Osten verkehrt die S-Bahn lediglich bis zum Leuchtenbergring, danach erfolgt der Umstieg in die Trambahn 21.

Diese S-Bahn-Linie fährt im Westen halbstündlich zwischen Petershausen und Hauptbahnhof und zwischen Altomünster und Heimeranplatz einmal in der Stunde. Alle Haltepunkte zwischen Obermenzing und Hauptbahnhof/Heimeranplatz werden nicht angefahren. Im Osten verkehrt die S-Bahn lediglich bis zum Leuchtenbergring, danach erfolgt der Umstieg in die Trambahn 21. S3: Sie verkehrt im Westen lediglich bis Pasing und im Osten nur bis Giesing.

Sie verkehrt im Westen lediglich bis Pasing und im Osten nur bis Giesing. S4: Diese Linie fährt nur zwischen Geltendorf und Pasing.

Diese Linie fährt nur zwischen Geltendorf und Pasing. S6: Sie fährt im Westen nur bis zum Hauptbahnhof, ohne Zwischenstopp ab Pasing. Im Osten verkehrt die Linie bis zum Leuchtenbergring, von dort aus geht es dann mit der Trambahn 21 weiter.

Sie fährt im Westen nur bis zum Hauptbahnhof, ohne Zwischenstopp ab Pasing. Im Osten verkehrt die Linie bis zum Leuchtenbergring, von dort aus geht es dann mit der Trambahn 21 weiter. S7: Im Westen verkehrt diese S-Bahn nur bis zum Hauptbahnhof, jedoch ohne Halt an der Hackerbrücke, und im Osten bis Giesing.

Im Westen verkehrt diese S-Bahn nur bis zum Hauptbahnhof, jedoch ohne Halt an der Hackerbrücke, und im Osten bis Giesing. S8: Ohne Halt zwischen Ostbahnhof und Pasing sowie am Leuchtenbergring fährt diese Linie über den Südring.

Stammstrecke einen Monat lang mehrmals gesperrt: Es gibt Alternativen zur S-Bahn

Von Dienstag, 31. Oktober (22.40 Uhr), durchgehend bis Donnerstag, 2. November (4.40 Uhr), verkehrt keine S-Bahn zwischen dem Isartor und Leuchtenbergring/Giesing. Deshalb endet und beginnt die S8 Flughafen am Hauptbahnhof und hält als einzige Linie am Ostbahnhof. Es ist ein Schienenersatzverkehr zwischen dem Isartor und Ostbahnhof eingerichtet. Von beziehungsweise bis zum Leuchtenbergring gibt es die Möglichkeit die Tram zu nutzen, ab/von Giesing die Buslinie 54 sowie die U-Bahn.

Als Ersatz zur S-Bahn bietet die Deutsche Bahn erstmals die Option, Leihräder von DB Call a Bike vergünstigt an jedem Stammstreckenbahnhof zwischen Pasing und Leuchtenbergring auszuleihen. Die erste halbe Stunde ist kostenlos. Weitere Alternativen sind der SEV, Regioverkehr, U-Bahn, Tram und Bus. (ly)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.