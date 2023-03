Das neue Magazin „Mein München“ bietet exklusive Tipps und spannende Infos für Einheimische und Neuankömmlinge

Christian Feicht ist Olympiasieger im „Vollbart Freistil“, verrät uns alle Tipps zum Thema Bart und ziert das Cover vom Magazin Mein München 2023 zusammen mit Christina Schmideder, Schauspielerin und Dokumentarfilmerin aus München. © Marcus Schlaf

Das Magazin Neu in München heißt nun Mein München. Nicht nur die Neu-Münchner schätzen den aktuellen und informativen Blick auf die weißblaue Landesmetropole, auch die Einheimischen freuen sich über exklusive Geschichten aus ihrer Stadt.

„Mein München“ 2023 ist dein persönlicher Freizeitführer für die bayerische Landeshauptstadt.

ist dein persönlicher Freizeitführer für die bayerische Landeshauptstadt. Auf 196 Seiten finden sich spannende Reportagen, über 100 Geheimtipps und Interviews.

München-Trends: Tiny Houses in der Stadt, Tierisches München, Theater hautnah

Stadtrundgang – auf den Spuren der ersten Stadtmauer

Stadtviertel im Check: Viele exklusive Tipps

Gastro-, Shopping- und Ausgeh-Empfehlungen

Großer Festival-Guide 2023 – in und um München

Reportage: Blick hinter die Kulissen der Wiesn

München und Sport: Ungewöhnliche Hobbies

München mit Kind: Ausflüge und Freitzeitideen für die ganze Familie

Hier gibt‘s das Magazin im Bavariashop zu kaufen, oder aber als elektronische Ausführung in unserer eLibrary.

Wie sieht ein perfekter Stadtrundgang aus? Auf die Spuren der ersten Stadtmauer nimmt uns Chefredakteur Bodo-Klaus Eidmann. Spannende Eindrücke und viele Infos sind garantiert. Wer weiß schon, dass die Landesmetropole eigentlich viel älter ist als ihre erste urkundliche Erwähnung im Jahr 1158 und, dass für diese Erkenntnis ausgerechnet der Bau der zweiten S-Bahnstammstrecke verantwortlich ist?

Wie ticken die Münchnerinnen und Münchner? Sopranistin Jasmin Delfs ist ein „Nordlicht“ und wegen ihres Engagements am Opernstudio der Bayerischen Staatsoper nach München gezogen. Die 24-Jährige verrät im Interview ihre Lieblingsplätze und warum sie Englisch manchmal besser versteht als Bairisch. Einen anderen Blick auf die Stadt hat Annette Roeckl, Geschäftsführerin des traditionsreichen gleichnamigen Münchner Unternehmens. Was liebt sie an ihrer Heimat und wie hat diese sich im Laufe der Jahre verändert?

Altstadt, Sendling, Trudering oder doch lieber Freiham? Ob eine Stadtführung bei Nacht auf den Alten Peter, die „Hall of Fame“ der Graffiti-Künstler an der Großmarkthalle oder neue vegane Läden und Restaurants – Mein München bietet einen Überblick über das vielfältige Stadtviertel-Geschehen in München. Die Leserinnen und Leser können hinter die Kulissen der „Wiesn“ blicken und in „München ganz tierisch“ geht es um Lutz, das Chamäleon, Seminare fürs Gassigehen und die Spezialmetzgerei „BeuteFuchs“.

Wo geht München aus? Kulturfreunde finden im Mein München einen Guide der wichtigsten Musikfestivals der Stadt und Region, Theaterliebhabern stellen wir Münchens kleinste Bühnen vor. Lassen Sie sich überraschen! Kunst, Kulinarik, Wohnen, Freizeit, Schule und Sport sind nur einige der vielen weiteren Themen, die das Kioskmagazin Mein München 2023 zu einem runden Leseerlebnis machen.

Mein München 2023 - hier können Sie das Magazin kaufen:

Mein München ist ab sofort für 9,90 Euro erhältlich – als gedrucktes Magazin im Bavariashop, im Pressehaus Münchner Merkur / tz (Bayerstr. 57), im Pressefachhandel, sowie als E-Magazin in unserer eLibrary für 5,99 Euro.