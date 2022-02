Magischer Moment in München: 2-faches Babyglück am 22.02.2022

Zwei süße Brüderchen: Lorenzo und Sebastian sind am 22.2.2022 geboren worden. © KATHRIN_CZOPPELT

Doppelte Freude über ein besonderes Geburtsdatum: Im Uniklinikum rechts der Isar sind am 22.02.2022 zwei eineige Zwillinge geboren worden.

Willkommen in München, Sebastian und Lorenzo!

Noch wissen Sebastian und Lorenzo nicht, welch besonderes Geburtsdatum sie sich teilen: Die eineiigen Zwillinge sind erst wenige Stunden alt, sie kamen am frühen Morgen des 22.02.2022 im Universitätsklinikum rechts der Isar zur Welt. An einem fast schon magischen Datum, denn: Es liest sich von links nach rechts genau gleich wie von rechts nach links.

Kinder kamen vier Wochen vor dem errechneten Geburtstermin

„Aufgrund einer Plazenta-Auffälligkeit, was keine Seltenheit bei eineiigen Zwillingen ist, mussten die Kinder vier Wochen früher zur Welt geholt werden – per Kaiserschnitt“, erklärt Prof. Bettina Kuschel, Leiterin der Sektion für Geburtshilfe und Perinatalmedizin am Universitätsklinikum rechts der Isar. Sie freut sich darüber wie „fit und fröhlich“ die Zwillinge sind.

Im Rechts der Isar werden jährlich 2000 Babys geboren

Jährlich werden im Klinikum rund 2.000 Babys geboren. Als Perinatalzentrum Level I ist das Universitätsklinikum nicht nur auf die vielen unkomplizierten Schwangerschaften eingestellt, sondern auch auf Risikoschwangerschaften und Risikogeburten bestens vorbereitet. Zu den besonderen Angeboten gehören unter anderem die Fetalchirurgie, also Operationen an Föten im Mutterleib, und Spezialsprechstunden sowie eine Kinderintensivstation.

Eltern dankbar: „Fühlen uns total gut aufgehoben“

Familienglück hoch zwei: Beatriz hat heute Zwillinge zur Welt gebracht und strahlt mit Papa David im Uniklinikum rechts der Isar um die Wette. © KATHRIN_CZOPPELT

Die gute Versorgung und Sicherheit schätzen auch die glücklichen Eltern der Zwillinge, Beatriz und David, die im Münchner Umland zuhause sind. „Wir haben uns hier total gut aufgehoben gefühlt und wurden bestens versorgt“, erzählt die Mama kurz nach der Geburt. Daheim wartet bereits Isabel (2), die große Schwester der beiden Buben, gespannt auf ihre kleinen Brüder.