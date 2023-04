Münchner stellen den Maibaum auf: Hier wird in den Wonnemonat gefeiert – Events im Überblick

Maibaum München © Fotostand/ Fritsch/ Imago

Der Mai wird in München traditionell mit Tanz und Party begrüßt. Vielerorts werden auch die Maibäume hochgezogen. Eine Übersicht.

München – Der Monatswechsel in den Mai steht an und somit auch der Übergang in die hoffentlich schöne Jahreszeit. Viele Maibäume und Locations in München stehen schon in den Startlöchern. An diesen Orten können Münchner und Besucher in den Mai feiern und tanzen.

Tanz in den Mai in München – hier werden Maibäume aufgestellt und das Tanzbein geschwungen

Im Westpark in Sendling findet am 29. April und 30. April traditionell das Maibaumfest statt. Am Luise-Kiesselbach-Platz kann am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 21 Uhr gefeiert werden. Auch in München-Riem kann schon vor dem 1. Mai gefeiert werden. Am 30. April wird um 10 Uhr an der Riemer Straße der Maibaum aufgestellt. Ab 19 Uhr wird dann im Gut Riem das Tanzbein geschwungen.

Am Ersten Mai selbst findet um 10 Uhr am Bachbauernhof in München-Pasing das Maibaumfest vom D’ Würmtaler-Stamm statt. Auch der Maibaum wird an dem Tag hochgezogen. Selbes gilt für den Westpark in Sendling. Nach der Pre-Party am 29. und 30. April wird auch hier um 14 Uhr am 1. Mai der Maibaum aufgestellt. Ab 10 Uhr startet bereits das Fest.

Maifest-Tradition in München In vielen Stadtvierteln von München steht ein Maibaum, wo Jahr für Jahr in den Wonnemonat getanzt und gefeiert wird. Traditionell werden die größeren Exemplare gleich für vier bis fünf Jahre aufgestellt. Dafür ist an einigen Stellen schweres Gerät nötig. Traditionell markiert der Wechsel in den Mai die aktive Zeit für die Landwirtschaft. Felder werden bestellt und die Saat ausgetragen. Deshalb steht das Fest mit buntem Maibaum auch für Glück und Fruchtbarkeit.

Am Laimer Anger geht das Maifest erst eine Stunde später, um 11 Uhr, los. Auch in Allach wird am Eversbusch ein neuer Maibaum am 1. Mai aufgestellt.

1. Mai in München: Maibaum am Viktualienmarkt und Party auf dem Marienplatz

Am Viktualienmarkt steht selbstverständlich auch wieder ein traditioneller Maibaum. Mittlerweile handelt es sich nach Angaben der Stadt um das vierzehnte Exemplar. Es dient als Wahrzeichen des Marktes. Auf dem Marienplatz finden traditionell die Kundgebungen der Gewerkschaften statt. Danach steigt auch in diesem Jahr das Kulturfest der Stadt München. Ab 12.30 Uhr wird kostenlose Live-Musik geboten.

Am 29. April startet außerdem die Maidult in München. Auf dem Mariahilfplatz bieten bis zum 7. Mai Buden, Stände und Fahrgeschäfte ein abwechslungsreiches Programm. Auch das Frühlingsfest auf der Theresienwiese bietet noch bis zum 7. Mai die Gelegenheit in den Wonnemonat zu feiern.

Etwas später feiert das Glockenbachviertel in den Mai. Am 6. Mai von 10 bis 22 Uhr und am 7. Mai zwischen 11 und 23 Uhr findet das Rosa-Stangerl-Fest auf dem Karl-Heinrich-Ullrichs-Platz statt.

Wetter am 1. Mai in München: Es könnte besser aussehen

Das Wetter zum Start in die Open-Air-Saison in München lässt allerdings zu wünschen übrig. Ein Wetterexperte spricht sogar von einem Total-Absturz für den Wonnemonat. Zwar sollen die Temperaturen bis Mitte Mai langsam etwas höher klettern. Aber für das wechselhafte Wetter mit Regen ist bisher kein dauerhaftes Ende in Sicht, wie der Deutsche Wetterdienst berichtet.

In München finden zum 1. Mai traditionell einige Veranstaltungen statt. © Fotostand/ Fritsch/ Imago

Am 1. Mai startet auch das 49-Euro-Ticket in Deutschland.