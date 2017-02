Dank dieses Tricks: Mann fällt auf die Gleise und überlebt

München - Ein 36-Jähriger ist am Dienstagabend am U-Bahnhof in Gern auf die Gleise gefallen. Doch dank seiner schnellen Reaktion konnte der Mann unverletzt überleben.

Der Fahrgast war gerade am Gleis in Gern unterwegs, als er plötzlich stolperte und auf das Gleis fiel. Und just in diesem Moment fuhr auch noch eine U-Bahn in die Haltestelle ein. Doch statt panisch zu reagieren, rollte der Mann sich sofort in den Rettungsschacht unterhalb des Bahnsteigs.

Der 36-Jährige wurde anschließend von dem Notarztteam Nymphenburg vom Bahnsteig aus betreut. Da er sich immer noch im Rettungsschacht befand, half ihm der Arzt aus dem Bereich nach oben. Er blieb glücklicherweise unverletzt. Doch genauso wie die Zugführerin erlitt er einen Schock und wurde zur weiteren Kontrolle in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Ein Kriseninterventionsteam übernahm die Betreuung der U-Bahn-Fahrerin an der Einsatzstelle.

pat/ost

Rubriklistenbild: © dpa