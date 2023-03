Mann flüchtet in Ferrari vor Münchner Polizei – Mädchen (9) kann sich nur mit Sprung retten

Von: Adriano D'Adamo

Die Polizei München lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit einem Ferrari-Fahrer. Auf seiner Flucht hätte er fast ein neunjähriges Mädchen überfahren. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

München – Um einer Verkehrskontrolle zu entgehen, flüchtete der Fahrer eines Ferraris vor der Polizei München. Eine Streifenbesatzung wollte den Mann im Bereich Ingolstädter Straße und Frankfurter Ring am Donnerstag (16. März) gegen 19 Uhr einer Kontrolle unterziehen. Der Ferrari-Fahrer beschleunigte das Auto und versuchte den Polizisten zu entkommen.

Flucht in München: Polizei ermittelt gegen Fahrer wegen mehreren Delikten

Bei seinem Fluchtversuch griff der 26-jährige Fahrer auf mehrere schwerwiegende Fahrmanöver zurück, um der Polizei zu entkommen. Dabei sorgte er laut Polizei für mehrere „schwerwiegende Verkehrsordnungswidrigkeiten.“ Er fuhr im Bereich der Kantstraße entgegen der Fahrtrichtung auf dem Gehweg einer Einbahnstraße.

Ein neunjähriges Mädchen konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite vor einem Zusammenprall retten, wie die Polizei mitteilt. Um die Fluchtroute des Mannes zu blockieren, stellte sich ein ziviles Polizeifahrzeug auf die Kreuzung Petuelring und Schleißheimer Straße. Der Ferrari-Fahrer rammte das Polizeiauto und fuhr trotzdem weiter. Erst im Bereich der Lerchenauer Straße stellte er sein Auto ab und flüchtete weiter zu Fuß, wo er schließlich von den Beamten festgenommen wurde.

Eine anschließende Kontrolle zeigte, dass der 26-Jährige nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für das Auto besaßt. Die Verkehrspolizei München hat ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet, unter anderem wegen Gefährdung und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verkehrsunfall mit Personenschaden, verbotenes Kraftfahrzeugrennen und anschließender Flucht. Die zwei zuständigen Polizeibeamten im gerammten Fahrzeug wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt, sonst kam niemand zu Schaden. Den ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf 40.000 Euro.

