Männer fuchteln in S-Bahn mit Axt herum – und lösen Angst bei Mitreisenden aus

Von: Sabrina Proske

Zwei Männer, darunter ein polizeilich bekannter Pole, wurden von der Polizei am Heimeranplatz gestellt. Sie hatten mit einer Axt in der S-Bahn hantiert.

München – Am Montagabend, den 14. August, gegen 18 Uhr, nimmt die Bundespolizei am Bahnsteig Heimeranplatz zwei alkoholisierte Männer fest. Zuvor hatten sie in der S-Bahn mit einer Axt hantiert und Mitreisende verunsichert. Daraufhin verständigten die Mitfahrer den Schaffner, der wiederum die Polizei einschaltete.

Die zwei Männer hatten unter anderem eine Axt mit in der S-Bahn. © IMAGO/Robert Kalb

Am Bahnsteig: Polizei sichert Sporttasche mit Axt, Schere und Messer

Bei den zwei, am Montagabend, äußerst stark alkoholisierten Männern handelt es sich um einen 36-jährigen Polen und einen 52-jährigen Deutschen, die gemeinsam unterwegs waren. Sie hatten eine Sporttasche dabei, in welcher sich eine Axt, eine Schere sowie ein Cuttermesser befand. Nach Befragung der Reisenden konnten jedoch keine strafrechtlichen Tathandlungen mit den Gegenständen erkannt werden.

Fahndungsnotiz zeigt: Pole ist bereits strafrechtlich vorbelastet

Beide Männer wurden am Gleis kontrolliert. Um die Identität der beiden Männer zu klären, brachten Mitarbeiter der Polizei sie anschließend zur Bundespolizei-Wache. Ein Datenabgleich brachte Klarheit. Für den Polen lagen der Polizei bereits zwei Fahndungsnotizen zur Aufenthaltsermittlung sowie zur polizeilichen Beobachtung vor. Er gab an, aktuell arbeitslos zu sein. Gegen 21.00 Uhr wurden beide Männer wieder auf freien Fuß gesetzt.

