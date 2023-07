Mann in Münchner Gaststätte plötzlich mit Messer attackiert – Zeugen greifen beherzt ein

Zwei Verletzte in der Altstadt

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Katarina Amtmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Unvermittelt griff ein Mann aus dem Landkreis Ebersberg einen 55-Jährigen in einer Münchner Gaststätte an. Danach fügte er sich selbst Verletzungen zu.

München - Zwei Männer wurden in einer Gaststätte in München verletzt, die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts, wie aus dem Pressebericht hervorgeht.

Mitten in Münchner Altstadt: Mann plötzlich mit Messer angegriffen - Zeugen eilen zur Hilfe

Demnach kam es am Samstag, 22. Juli, gegen 22.30 Uhr zu einer blutigen Auseinandersetzung in einer Gaststätte in der Sonnenstraße. Ein 55-jähriger aus dem Landkreis Ebersberg, der in der Gaststätte anwesend war, wurde plötzlich von einem 53-jährigen Mann aus dem gleichen Landkreis mit einem Messer attackiert. Der Angreifer stach unvermittelt auf den 55-Jährigen ein. „Danach fügte sich der 53-Jährige selber Verletzungen mit dem Messer zu“, so die Polizei weiter.

Zeugen schritten beherzt ein und konnten dem Täter das Messer abnehmen. Anschließend alarmierten sie den Notruf. Die Münchner Polizei und der Rettungsdienst eilten sofort zur Gaststätte.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Versuchtes Tötungsdelikt in Münchner Altstadt: Mann verletzt sich und andere Person mit Messer

Beide Verletzten wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. „Vor Ort wurde numfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt und bereits mehrere Zeugen vernommen. Auch Einsatzkräfte des KIT waren zur Betreuung der Zeugen vor Ort“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) hat die Ermittlungen übernommen. (kam)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie immer auf tz.de/muenchen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.

Rubriklistenbild: © IMAGO / Design Pics