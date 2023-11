Mann sticht hinterrücks mit Küchenmesser auf Mitbewohner ein und flieht

Ein Mann hat in Sendling auf seinem Mitbewohner mit einem Küchenmesser eingestochen. (Symbolbild) © IMAGO / Pond5 Images

In einer Münchner Gemeinschaftsunterkunft eskaliert ein Streit. Ein 48-Jähriger sticht auf einen Mitbewohner ein und flieht.

München - In einer Gemeinschaftsunterkunft für Betreutes Wohnen in München-Sendling ereignete sich bereits am Freitag, 24. November, ein brutaler Übergriff. Dieser wird nun als versuchter Mord eingestuft, berichtete die Polizei München am Donnerstag, 30. November.

Mann sticht in Sendling mit Küchenmesser auf Mitbewohner ein

Gegen 21:15 Uhr griff demnach ein 48-jähriger Bewohner in der Gemeinschaftsküche der Einrichtung unvermittelt einen 64-jährigen Mitbewohner an. Mit einem Küchenmesser stach der Angreifer dem älteren Mann von hinten in die rechte Körperseite und flüchtete anschließend aus der Küche.

Der 64-Jährige wurde mit schweren Verletzungen stationär in ein Krankenhaus eingeliefert. Der mutmaßliche Täter konnte in der Nähe des Tatorts von der Polizei aufgegriffen und widerstandslos festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft München I hat die Tat in ihrer Folgebewertung als versuchten Mord eingestuft. Die Ermittlungen wurden daher vom Kommissariat 11 übernommen. Gegen den 48-jährigen Beschuldigten wurde ein Unterbringungsbefehl erlassen. Im Zentrum der Ermittlungen steht nun das Tatmotiv sowie die weiteren Hintergründe der Tat.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung verfasst und vor der Veröffentlichung von Redakteurin Elisa Buhrke sorgfältig überprüft.

