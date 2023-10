„Das ist so ein Drama“: Bitterer Vorfall bei Marathon in München – Baustelle im Zentrum wird zum Verhängnis

Von: Lukas Schierlinger

Eine Stelle am Odeonsplatz wurde beim München Marathon zum Verhängnis (Archivbild). © IMAGO/B. Lindenthaler

Kurioser Vorfall beim Marathon in München. Die spätere Siegerin musste Extra-Runden im Olympiastadion absolvieren, nachdem sie unabsichtlich abgekürzt hatte.

Update, 8. Oktober, 15.11 Uhr: Machte der heutige Marathon den Gang zur Wahlurne vielen Leuten zu schaffen? Bis zum Mittag verlief alles friedlich. „Da gibt es überhaupt keine Probleme“, kommentierte ein Polizeisprecher das Zusammentreffen der beiden Großereignisse. Das lag wohl auch an der Planung: Die Streckenführung sei bei der Einteilung der Stimmbezirksgrenzen wo immer möglich berücksichtigt worden, hieß es aus dem Kreisverwaltungsreferat (KVR). Es müsse aber nur weniger als ein Prozent der Stimmberechtigten die Laufstrecke überqueren, um zu ihrem jeweiligen Wahllokal zu kommen. Für die Betroffenen wurden eigens acht Querungsmöglichkeiten eingerichtet. Etwa die Hälfte der Betroffenen hatte laut KVR aber ohnehin bereits Briefwahl beantragt.

Erstmeldung vom 8. Oktober

München – „Das ist so ein Drama! Mir tut es unfassbar leid für diese Athletinnen. Das ist ihr Lebensunterhalt“, fühlten die Reporter bei der Übertragung im Bayerischen Rundfunk (BR) mit. Was war passiert? Beim München Marathon am Sonntag (8. Oktober) liefen die beiden Kenianerinnen Teclah Chebet und Catherine Cherotich sowie ihr Pacemaker einem Fahrzeug hinterher. Weitere Star-Athletinnen folgten.

Bei Marathon in München: Top-Läuferin kürzt unabsichtlich ab

Etwa 20.000 Teilnehmer waren am Sonntag unterwegs. Im Rennverlauf kam es dann zu einem bitteren Vorfall. An einer unübersichtlichen Stelle am Odeonsplatz, hier laufen gerade Baumaßnahmen, bog das Fahrzeug nach links ab. Die Spitzenläuferinnen samt Tempomacher folgten – und kürzten damit verbotenerweise ab. War das Rennen für die beiden Kenianerinnen nun gelaufen? Auch die BR-Kommentatoren waren im ersten Moment unschlüssig.

Extra-Runden beim München Marathon: Kenianerin siegt trotzdem

Spontan ließ sich die Rennleitung eine Lösung einfallen. Man sei um eine „faire Lösung“ bemüht, erfuhren Zuschauer schon während der TV-Übertragung. „Die Spitzengruppe wird zwei zusätzliche Runden im Olympiastadion laufen, um auf die 42,195 Kilometer zu kommen. Warum sie so früh abgebogen sind, wird noch analysiert“, klärte Rennleiter Gernot Weigel auf.

Kurios: Cherotich krönte sich trotz der spontanen „Extra-Einheit“ zur Siegerin des Wettbewerbs. Einer Disqualifikation war sie gerade noch einmal entkommen. Bei den Männern gewann Bernhard Muia Katui (Kenia) vor seinen Landsmännern Benson Nzioki und Mika Cheserek. Selbst der zwischenzeitliche Aufreger konnte den kenianischen Gesamt-Triumph nicht verhindern.

