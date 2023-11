73-Meter-Tisch gegen den Terror: Das steckt hinter der Aktion am Marienplatz

Von: Regina Mittermeier

Einmal quer vorm Rathaus in München war die Tafel aufgebaut. © Götzfried

Diese Aktion am Marienplatz München sorgte für Aufsehen: Eine lange gedeckte Tafel soll an die entführten Geiseln der Hamas erinnern. Die Organisatoren wollen damit ihre Solidarität zeigen.

München – Zilly (76) aus Wolfratshausen steht neben einem langen, gedeckten Tisch am Marienplatz. Die 240 Stühle: leer. Auf manchen kleben Fotos und Namen, darüber steht in Großbuchstaben „Entführt“. Es sind die von der palästinensischen Terrororganisation Hamas verschleppten Geiseln.

Tisch am Maienplatz München soll an Hamas-Geiseln erinnern

Passantin Zilly, die nicht gezeigt werden will, kämpft mit den Tränen, als sie die Tafel voller leerer Teller und Weingläser fotografiert. „Man kann mit Worten nicht beschreiben, wie schlimm ich das alles finde“, sagt sie.

Yehoshua Chmiel ist Sprecher der Organisatoren. © Götzfried

Zilly ist eine von vielen Passanten, die am Freitag an dem 73 Meter langen Tisch stehenbleiben. Sie schauen sich die Bilder der Entführten an, lesen ihre Namen, manche bringen Blumen. Eine Gruppe von Privatleuten hat die zweistündige Aktion organisiert, die am Freitag um 12 Uhr startete.

Münchner Solidaritätsaktion findet bewusst am Freitag statt

Yehoshua Chmiel (68) aus München ist der Sprecher der Organisatoren. Die leeren Stühle sollen an die Entführten erinnern. Sie hätten nichts mit dem politischen Konflikt zu tun, sagt Chmiel. „Es ist uns wichtig, im Herzen der Stadt unsere Solidarität auszudrücken.“ Ähnliche Aktionen fanden zuletzt in Berlin und Frankfurt am Main statt.

Die Namen und Fotos der entführten Geiseln waren an den Stuhllehnen angebracht. Es gab auch Challa-Brot. © Götzfried

Der Freitag ist bewusst gewählt, denn abends an dem Tag beginnt der jüdische Ruhetag Schabbat. Dann kommt in der Regel die ganze Familie an der Festtafel zusammen und die Challa-Brote werden gesegnet. Auch auf der Tafel am Marienplatz liegen am Freitag ein paar dieser besonderen geflochtenen Weißbrote - unberührt.

Rund 240 Menschen werden noch in Hamas-Geiselhaft vermutet

Yehoshua Chmiel und seine Mitstreiter wollen an alle erinnern, die nicht mit ihren Lieben essen können. Die 240 Verschleppten stammten aus 25 Nationen, sagt er. Manche seien erst drei Jahre alt, andere weit über 80. Nicht alle seien namentlich bekannt, daher klebte nicht auf allen Stühlen ein Foto.

Einige der Hamas-Geiseln sollen auch kleine Kinder sein. © Götzfried

Bei den Terrorangriffen vom 7. Oktober waren etwa 1400 Menschen teils brutal getötet worden. An die 240 Frauen, Männer und Kinder werden noch in Geiselhaft vermutet, darunter sind auch deutsche Staatsangehörige.

