Christkindlmarkt am Marienplatz wird mit Betonsperren abgesichert

Terror-Angst

+ © dpa Mit solchen Beton-Trögen wurde bereits die Wiesn vor Lkw-Anschlägen gesichert. Jetzt werden die Sperren rund um den Christkindlmarkt aufgestellt. © dpa

Attentäter Anis Amri tötete in Berlin mit einem Lkw Weihnachtsmarktbesucher. In München reagiert das KVR auf die Gefahr von derartigen Anschlägen und stellt Beton-Sperren am Marienplatz auf.