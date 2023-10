Neue Pläne nach Bayern-Wahl? Fotos legen nahe, dass sich Söder gerade sammeln muss

Teilen

Markus Söder orientiert sich nach der Landtagswahl in Bayern neu. Das vermutet tz.de-Kolumnist Flaucherfranzl mit Blick auf die Essensauswahl des CSU-Chefs.

Wofür steht Markus Söder nach der Landtagswahl in Bayern? Döner oder Sauerkraut? Weiche oder harte Hand? Der CSU-Chef sortiert gerade seine kulinarischen und politischen Präferenzen. Beiträge, die Söder in den vergangenen Tagen über seine Social-Media-Kanäle verbreitet hat, legen das nahe.

„An einem richtig guten kommt man nur schwer vorbei“: Söders Döner-Foto als Handreichung?

Zuerst schlug das Döner-Foto hohe Wellen. Auf Instagram berichtete Söder kurz nach der Wahl von seinem Imbiss-Besuch in Nürnberg. Im Wahlkampf war der CSU-Chef bei Essens- und Themenauswahl vermehrt durch seinen Sauerkraut-Fokus aufgefallen. Nun ergoss sich Söder in Lobeshymnen auf den Döner, der einst von türkischen Migranten in Deutschland etabliert worden war: „An einem richtig guten kommt man nur schwer vorbei.“

Flaucherfranzl auf tz.de In unregelmäßigen Abständen beleuchtet unser Kolumnist gesellschaftliche Entwicklungen rund um die Landeshauptstadt München. Folgen Sie ihm sogleich auf Instagram! Alle Beiträge finden Sie auf unserer Flaucherfranzl-Übersichtsseite. Fragen, Kritik oder Themenvorschläge? Melden Sie sich per Mail: flaucherfranzl@tz.de.

Beobachter waren sich sicher: Die Döner-Preisung müsse als eindeutige Handreichung gewertet werden. Dem Wahlvolk mit Migrationshintergrund hatte Söder in den Wochen vor der Wahl kaum etwas angeboten. Auch kulinarisch nicht. Eine politische Wende hatte Söders Imbissbesuch zunächst nicht eingeleitet.

Söder findet den Sauerkraut-Fokus wieder – und legt Foto nach

Als er wenige Tage später von der Ministerpräsidentenkonferenz in Frankfurt berichtete, klang der Sauerkraut-Fokus wieder deutlicher durch. Auf Döner-Verkäufer ging Söder nicht explizit ein, als er postete: „Deutschland braucht eine grundlegende Wende in der Migrationspolitik – konsequente Rückführung statt Sonderaufnahmeprogrammen.“

Dazu passend legte Söder ein Essensbild auf Instagram nach, das er wie folgt betitelte: „Ein Leben ohne Bratwurst ist möglich, aber sinnlos.“ Was Bayerns Ministerpräsident als Beilage gewählt hatte? Eine ordentliche Portion Sauerkraut.

Alle Beiträge stets aktuell: Der Flaucherfranzl auf Instagram