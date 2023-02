Martyrium am Mittleren Ring: Messermann entführte Frau (25) - jetzt ist das Urteil gefallen

Von: Andreas Thieme

Gökhan S. (26) entführte eine Frau am Innsbrucker Ring - am Landgericht legte er ein umfassendes Geständnis ab © SIGI JANTZ

Er hatte eine Frau am Mittleren Ring entführt, jetzt steht das Urteil gegen Gökhan S. (26): Der Münchner muss dauerhaft in die Psychiatrie. Er hatte sein Opfer im Januar 2022 an einer Ampel mit dem Messer bedroht und stundenlang gefangen gehalten.

München - Jetzt wird der Entführer weggesperrt! Das Landgericht München I schickt Gökhan S. (26) dauerhaft in die Psychiatrie. Er hatte im Januar 2022 eine Frau (25) auf spektakuläre Weise entführt: Am Innsbrucker Ring war S. in das Auto von Azra P. (25, Name geändert) eingestiegen, als sie mit ihrem BMW 3er Coupé an der Ampel gestanden hatte.

Auf dem Beifahrersitz hielt Gökhan S. ihr ein Messer an den Hals und bedrohte die Frau, die er über Stunden in seiner Gewalt gehalten hatte. Bis nach Neuhausen hatte er sie in ein verlassenes Fabrikgelände entführt und dort versucht zu vergewaltigen, was jedoch aufgrund ihrer Gegenwehr misslang. Sie schaffte es später zu fliehen.

„Die 10. Große Strafkammer des Landgerichts München I hat unter dem Vorsitz von Nikolaus Lantz mit Urteil vom 10.02.2023 die Unterbringung des Angeklagten in der Psychiatrie angeordnet“, sagt Gerichtssprecher Dr. Laurent Lafleur. Nach der insgesamt siebentägigen Hauptverhandlung stehe zur Überzeugung der Kammer fest, „dass der Angeklagte in den PKW einer ihm völlig unbekannten Fahrerin eingestiegen war und diese dann mit einem vorgehaltenen Messer dazu gezwungen hatte, mit ihm auf das Gelände einer stillgelegten Fabrik zu fahren und den PKW dort abzustellen.“ Der Angeklagte habe die Geschädigte dort vergewaltigen wollen. Der Geschädigten sei es aber noch gelungen, aus dem PKW zu fliehen. Der Angeklagte habe daraufhin die Handtasche der Geschädigten entwendet.

München: Messermann entführt Autofahrerin am Mittleren Ring - jetzt wird er weggesperrt

Nur fünf Tage später – so die Feststellungen der Kammer – habe der Angeklagte in einem Autohaus erneut unter Vorhalten eines Messers eine Mitarbeiterin dazu gezwungen, ihm einen Autoschlüssel für einen von ihm ausgewählten PKW zu übergeben. „Anschließend habe der Angeklagte das Auto mit geringer Geschwindigkeit aus dem Autohaus herausgefahren, wo er dann aber von herbeigerufenen Polizeibeamten festgenommen werden konnte“, sagt Lafleur.

Laut dem Gerichtssprecher wertete die 10. Strafkammer diese Taten als Geiselnahme, besonders schwere sexuelle Nötigung, bewaffneten Diebstahl sowie erpresserischen Menschenraub und besonders schwere räuberische Erpressung. Aufgrund einer schweren paranoid-halluzinatorischen Schizophrenie sei Gökhan S. aber nicht schuldfähig. „Eine Verurteilung konnte daher nicht erfolgen“, erklärt Lafleur. „Stattdessen ordnete die Kammer die – grundsätzlich unbefristete – Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus an.“