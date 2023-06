Masken-Mann überfällt Australierin am Isar-Wehr - Hier starb fast ein Vergewaltigungs-Opfer

Polizei fahndet nach Täter

Den absoluten Horror hat ein Au-Pair-Mädchen am Englischen Garten erlebt: Nahe des Isar-Wehrs schubste sie ein Mann mit Skimaske vom Fahrrad. An der Stelle fand 2016 ein brutales Verbrechen statt.

Der Ort weckt Erinnerungen der schlimmsten Art: Am Isar-Stauwehr in Oberföhring ist es am Dienstagabend zu einem Angriff auf eine 18-Jährige gekommen. Dabei hat ein Mann, der laut Polizei eine Skimaske trug, ein Au-Pair-Mädchen von seinem Fahrrad gestoßen. Dank der lauten Gegenwehr der Frau, die aus Australien stammt, ergriff der Angreifer die Flucht. Anders war es 2016, als es an genau dieser Stelle zu einer brutalen Vergewaltigung gekommen ist: Damals starb das Opfer (45) fast an den schweren Verletzungen. Ob der Angriff am vergangenen Dienstag auch einen sexuellen Hintergrund hatten, lässt die Polizei offen. Möglich wäre auch, dass der Täter die 18-Jährige ausrauben wollte.

Sie erlebte auf jeden Fall den Horror einer jeden Frau, die allein in der Dunkelheit unterwegs ist. Als sie gegen 22.20 Uhr über das Stauwehr aus dem Englischen Garten fahren wollte, passierte es: Der Angreifer, der ihr auf einem dunklen Moutainbike entgegenkam, schnitt der Australierin den Weg ab und stieß sie zu Boden. Die Frau reagierte genau richtig und setzte sich lautstark zur Wehr: Zum einen schrie sie, zum anderen setzte sie ihre Arme gegen den Angreifer ein. „Der Täter ließ daraufhin von ihr ab“, heißt es aus dem Präsidium. Die schockierte 18-Jährige setzte sich auf ihr Fahrrad und fuhr im Höchsttempo zu ihrem Au-Pair-Zuhause. Dort alarmierte sie die Polizei, die sofort eine Streife schickte. Mit einer Vielzahl von Kräften wurde dann nach dem Angreifer gefahndet - jedoch ohne Erfolg. Er wird auf etwa 25 Jahre geschätzt, ist 1,70 Meter groß und hat ein westeuropäisches Erscheinungsbild. Er trug dunkle Sachen. Letzteres traf auch auf den Vergewaltiger zu, der 2016 sein Opfer an dem Wehr fast umgebracht hätte. 2017 wurde ein 27-jähriger verhaftet. Der Familienvater hatte auch in Rosenheim eine Frau missbraucht. DNA-Spuren überführten ihn schließlich