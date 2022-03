Corona-Wende in Bayern: Doch kein „Freedom Day“ - Söder erklärt Maßnahme und wettert gegen „Team Blindflug“

Von: Tanja Kipke, Klaus-Maria Mehr

Die Corona-Inzidenz im Freistaat ist so hoch wie nie zuvor. Markus Söder hat sich gegen einen „Freedom Day“ ausgesprochen. Seine Regierungserklärung zur Ukraine-Krise, Energie-Krise und Corona-Krise hier im News-Ticker.

Corona in Bayern: Inzidenz erreicht neues Allzeithoch (siehe Erstmeldung).

Bayern macht von der Corona-Übergangsregelung Gebrauch. Maskenpflicht sowie 2G- und 3G-Regeln bleiben bestehen (Update vom 15. März, 12 Uhr).

Markus Söder gibt gegen 14 Uhr eine Regierungserklärung im bayerischen Landtag ab. Hier live in Video und Ticker.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

14.55 Uhr: Die Rede war für eine halbe Stunde angesetzt. Geredet hat Söder 50 Minuten. Und tatsächlich nochmal seine Haltung zur Energiewende und Energiekrise nochmal deutlich erklärt, wenngleich viel aus Forderungen nach Berlin bestand und gleichzeitig aus Kritik an den Grünen im Landtag, die Fraktion solle - grade mit Blick auf die Windkraft - nicht so viele Forderungen stellen. Ferner begründete Söder nochmal die Verlängerung der Corona-Maßnahmen, die seit heute Mittag feststeht (siehe Update von 12 Uhr). Nochmal zusammengefasst:

Ukraine-Geflüchtete: 50.000 Menschen sind bereits in Bayern angekommen. Söder fordert mehr Unterstützung und Organisation vom Bund bei Verteilung und Organisation. Oppositionsführerin Katharina Schulze (Grüne) fordert mehr Unterstützung vom Freistaat für die Kommunen, Hilfsorganisationen und ehrenamtlichen Helfern bei Finanzierung und Organisation.

50.000 Menschen sind bereits in Bayern angekommen. Söder fordert mehr Unterstützung und Organisation vom Bund bei Verteilung und Organisation. Oppositionsführerin Katharina Schulze (Grüne) fordert mehr Unterstützung vom Freistaat für die Kommunen, Hilfsorganisationen und ehrenamtlichen Helfern bei Finanzierung und Organisation. Bayerische Energie-Abhängigkeit von Russland : Bayern ist abhängig von Öl und Gas aus Russland, wie kein anderes Bundesland. Deshalb ist Söder gegen den Import-Stopp.

: Bayern ist abhängig von Öl und Gas aus Russland, wie kein anderes Bundesland. Deshalb ist Söder gegen den Import-Stopp. Windkraft und Solarenergie in Bayern : Söder will weiter an den umstrittenen 10H-Regel festhalten. Einen klaren Plan für mehr Windkraft gibt es nicht.

: Söder will weiter an den umstrittenen 10H-Regel festhalten. Einen klaren Plan für mehr Windkraft gibt es nicht. Corona-Maßnahmen in Bayern bleiben bis zum 2. April bestehen, das heißt: Maskenpflicht und 3-, bzw. 2G-Regel bleibt bestehen. Eine weitere Verlängerung ist rechtlich nicht möglich, weil die gesetzliche Grundlage auf Bundesebene fehlt, was Söder stark kritisiert.

14.51 Uhr: Söder schließt mit einer Entschuldigung für seine sehr lange Redezeit und mit viel Pathos. Diese sei aber auch nötig gewesen, mit Blick auf die aktuelle Krise. „Es gilt jetzt durchzuhalten, es gilt standzuhalten und es gilt zusammenzuhalten. Gott schütze Bayern. Gott schütze die Menschen in der Ukraine und in der Welt.“

14.50 Uhr: „Wir nutzen die letzte Patrone, die wir noch haben.“ Diese sei eben die Verlängerung der Corona-Maßnahmen, soweit rechtlich möglich. Ab 3. April sei nichts mehr möglich.

„Das ist weder das Team Vorsicht, noch das Team Umsicht, das ist das Team Blindflug.“

14.40 Uhr: Im letzten Drittel gehts um Corona. Die Politik der Ampel sei eine „echte Themaverfehlung“, nämlich Freedom Day trotz hoher Corona-Inzidenzen. „Die Corona-Zahlen steigen und die Politik steigt aus“, sagt Söder mit Blick auf Berlin. Lauterbach, den er sehr schätze, tut Söder richtig leid. Deshalb bleibe Bayern auch nach kommenden Wochenende bei den Corona-Maßnahmen. „Die Masken sind im Alltag unproblematisch.“ Auch an Schulen gebe es keine Probleme. Deshalb sollen sie die lieber weiter tragen, bevor die Abschlussklassen reihenweise in Isolation müssten und ihre Prüfung nicht wahrnehmen könnten. Söder warnt auch vor einer neuen Variante, die ja immer kommen könne. Das, was die Ampel da mache, „das ist weder das Team Vorsicht, noch das Team Umsicht, das ist das Team Blindflug“.

Spritpreise und Lebensmittelpreise: Söder verlangt Steuersenkungen

14.35 Uhr: Mit Blick auf die steigenden Lebensmittelpreise und fehlenden Importen aus Russland will Söder mehr eigene Produktion und fordert auch hier eine Senkung der Mehrwertsteuer für Erzeuger auf 7 Prozent. Das solle vor allem regionale Erzeuger helfen. Warum genau, bleibt offen.

14.30 Uhr: „Energie ist das Top-Thema für die Bayerinnen und Bayern“, stellt Söder fest. Dazu gehöre aber auch Preisstabilität beim Kraftstoff. Söder will, dass der Preis durch Steuersenkung bei Benzin und Diesel um 50 Cent sinkt. Gleichzeitig kritisiert er vor allem Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) stark.

Öko-Strom gegen Putin? Söder erteilt Windkraft weiter eine Absage für Bayern

14.22 Uhr: Wind vs. Photovoltaik? Söder stellt nochmal klar, dass er kein Windkraftfan ist. Wind wehe im Norden, die Sonne scheine im Süden, deshalb setze er auf letzteres. „Die Ampel denk sehr norddeutsch.“ Die 10H-Regel bleibe deshalb. Man können immer vor Ort Ausnahmen schaffen, wie zum Beispiel in Ebersberg mit einem Bürgerentscheid geschehen. Söder gesteht ein, es gebe noch Potenzial beim Wind. Söder appelliert aber auch an Fairness bei der regionalen Verteilung. „70 Prozent aller Windräder stehen in Franken. Im Oberland steht nur ein einziges.“

Bayern hochgradig abhängig von Öl und Gas aus Russland - Söder will keinen Importstopp

14.16 Uhr: Was passiert bei einem sofortigen Ausstieg aus Öl- und Gasimporten aus Russland? Söder malt ein gruseliges Bild. Zusammenbruch der Wirtschaft, des deutschen Modells als Produktionsstandort für die Welt, Millionen Arbeitslose, Zusammenbruch ganzer Energiezweige. „Und deswegen macht es doch keinen Sinn, abzuschalten, was noch läuft.“ Hier spielt Söder auf seine neu entdeckte Liebe zur Kernkraft an. „Eine Laufzeitverlängerung ist möglich.“ Und: „Verlängern ist vernünftig, Abschalten ist ideologisch.“ Laute Zwischenrufe, mutmaßlich aus der Grünenfraktion, die noch lauter werden, als Söder sagt: „Bayern ist das Spitzenland im Ausbau von erneuerbaren Energien.“ Dafür habe er schon als Umweltminister gesorgt.

14.12 Uhr: Zu den Wirtschaftssanktionen, die bayerische Unternehmen treffen: Söder fordert Unterstützung für die betroffenen Firmen, vergleichbar mit den Corona-Hilfen. Dann spricht Söder die steigenden Sprit- und Gaspreise an. Söder wehrt sich gegen den Vorwurf, Bayern hätte sich selbstverschuldet in Abhängigkeit begeben. Dies seien langfristige, nationale Entscheidungen gewesen, getroffen in Berlin und Bonn, nicht in München.

Ukraine-Flüchtlinge in Bayern: Rund 50.000 Menschen angekommen

14.08 Uhr: Zu den Ukraine-Flüchtlingen in Bayern: Bisher sind 50.000 Menschen nach Bayern gekommen. Sie sind untergebracht in Wohnheimen, Pensionen, Gasthöfen. Man bereite Turnhallen vor, spreche mit Kirchen und Klöstern, um wirklich alle Potenziale auszuschöpfen. Das Kultusministerium plant eigene Willkommensklassen vor der Schulpflicht mit Sprachunterricht. Großer Kritikpunkt Söders: Die Organisation und Verteilung seitens des Bundes, die komplett fehle. „Der Bund will jetzt nachbessern, das ist gut.“ Söder fordert zudem eine Kostenübernahme durch den Bund für Versorgung und Unterbringung der Kriegs-Geflüchteten.

14.02 Uhr: Markus Söder beginnt seine Regierungserklärung mit den Worten: „Es ist Krieg in Europa.“ Und: „Putin mag die Schlacht gewinnen, aber den Krieg verlieren.“ Er habe viele Fehler gemacht und die Einheit des Westens und der Nato falsch eingeschätzt. Söder fordert ferner von Putin, die Kampfhandlungen sofort einzustellen. Wie sehr die Forderung aus Bayern nun den Kreml beeindruckt, sei freilich dahingestellt, zumal Bayern das mit Abstand abhängigste Bundesland von russischen Rohstoffimporten ist. Söder wird deshalb sicher gleich seine Forderung zur Verlängerung der AKW-Laufzeiten wiederholen und möglichst nicht von Rohstoff-Importstopps aus Russland sprechen.

13.55 Uhr: In Kürze startet Markus Söder seine Regierungserklärung im bayerischen Landtag, nachzuverfolgen hier live in Ticker und Video.

Update von 12.39 Uhr: In der anschließenden Fragerunde kritisiert Herrmann noch einmal die geplante Hotspot-Regelung des Bundes. Sie sei nicht anwendbar. Es brauche danach eine gesetzliche Grundlage vom Bund unabhängig von Hotspots. Für diese seien die bürokratischen Hürden einfach zu groß, um Regeln rechtssicher weiterführen zu können. „Ähnlich wie bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht muss der Bund der hier noch einmal nachschärfen.“

Kultusminister Piazolo will ukrainische Kinder und Jugendliche schnell in den Unterricht integrieren

Update von 12.17 Uhr: Jetzt spricht Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler). Nach den Faschingsferien seien die Infektionszahlen stark angestiegen. Viele hätten sich in den Ferien mit Corona angesteckt. Die Inzidenz – vor allem bei Jugendlichen – liege weit über der des Landesdurchschnitts. Bis zum 2. April werde es weiterhin die Maskenpflicht im Begegnungsverkehr geben, führt Piazolo aus. Man wolle weiter bei einem strengen Test-Regime bleiben und setze unter anderem auf fünf Selbsttests in der Woche.

Der Kultusminister äußert sich nun zur Ukraine-Krise. Er wolle pädagogische Willkommensgruppen für ukrainische Flüchtlingskinder einführen. Ziel soll sein, die Kinder in den Regelunterricht zu integrieren. Es gehe um alle Schultypen, so Piazolo. Man wolle versuchen, auch ukrainische Lehrer für die Integration zu gewinnen. Der Kultusminister hofft außerdem darauf, dass sich möglicherweise Lehrer in Pension melden und mithelfen wollen. Auch über Aufstockung der Arbeitszeit der Lehrkräfte denkt Piazolo nach.

Pressekonferenz nach der Regierunssitzung: Bayern will viele Corona-Regeln bis 2. April beibehalten

Update von 12 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt. Als Erstes spricht der Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann (CSU) über die Ukraine-Krise. „Bayern bereitet sich intensiv auf den Zustrom der Flüchtlinge vor.“ Das Ziel sei, die Menschen, die ins Land kommen, sinnvoll zu registrieren, fährt Herrmann fort. Dies diene vor allem auch bei der sinnvollen Verteilung der Menschen aus der Ukraine in ganz Deutschland. Bayern werde aber seinen Teil beitragen, bekräftigt der Staatskanzlei-Chef.

Das Kabinett hat sich auch mit Corona beschäftigt. „Die Zahlen steigen wieder.“ Mittlerweile habe sich der Subtyp der Omikron-Variante durchgesetzt. Dieser sei sehr ansteckend. In München lag der Anteil bereits bei rund 70 Prozent. Seit dem 7. März steigen die Infektionsfälle wieder an, so Herrmann weiter. Auch der Reproduktionswert liege inzwischen wieder über eins, also ein weiterer Beleg, dass die Infektionszahlen steigen. Beim Impfen geht wenig voran, resümiert Herrmann enttäuscht. Selbst die Novavax-Quote ist zu niedrig. Auf den Totimpfstoff wurden viele Hoffnungen gesetzt.

In dieser Woche werden viele Corona-Regeln auslaufen. So wie es jetzt stehe, gäbe es zu wenige Schutzmaßnahmen nach dem 19. März. „Aber alles sei im Augenblick noch im Fluss“, fährt Herrmann fort. „Der Instrumentenkasten wird vom Bund abgeschlossen und der Schlüssel beiseite gelegt“, stellt Herrmann allerdings enttäuscht fest. Bayern will daher die Möglichkeit der Übergangsregelung bis zum 2. April in Anspruch nehmen. Viele Verordnungen laufen also ab dem 19. März weiter bis zum 2. April. Es bleibt also die FFP2-Maskenpflicht weiter bestehen. Ab dem 21. März wird allerdings die Maskenpflicht in Grundschulen am Platz aufgehoben. Eine Woche später sind dann die 5. und 6. Klassen dran. Auch die 2G- und 3G-Regeln bleiben, so wie sie jetzt sind, bestehen, erklärt Herrmann.

Ab dem 19. März fallen allerdings einige Regelungen weg. Man darf wieder Feiern auf öffentlichen Plätzen. Auch Alkoholverkauf ist wieder erlaubt. Es gibt kein Tanzverbot mehr in Gaststätten. Die Kontaktbeschränkungen werden ebenfalls aufgehoben. Deshalb appelliert Herrmann noch einmal nachdrücklich, sich impfen zu lassen.

Bayerisches Kabinett tagt: Ukraine und Corona stehen im Fokus

Update vom 15. März, 11.49 Uhr: In Kürze (gegen 12 Uhr) soll die Pressekonferenz mit Vertretern der bayerischen Regierung starten. Themen werden die Flüchtlinge aus der Ukraine sowie die aktuelle Corona-Lage sein. Den Ton hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder schon in einem Interview am Sonntag gesetzt: Für die Geflüchteten sei der Bund verantwortlich und von einem „Corona-Freedom Day“ hält Söder rein gar nichts.

Update vom 15. März, 5.59 Uhr: Am heutigen Dienstag (14 Uhr) gibt Markus Söder wegen des Ukraine-Kriegs vor dem Landtag kurzfristig eine Regierungserklärung ab. Neben dem Krieg, dessen Folgen und der Organisation der Flüchtlingshilfe (siehe vorheriges Update) soll es auch um die aktuelle Corona-Lage gehen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern hat ein nie da gewesenes Niveau von fast 2000 erreicht. Gleichzeitig sollen in dieser Woche aber - so die Pläne der Bundesregierung - bundesweit alle tiefgreifenden Corona-Maßnahmen auslaufen. Insbesondere über das geplante Ende der Maskenpflicht an Schulen und im Handel gibt es aber Debatten. Am Donnerstag wollen die Ministerpräsidenten der Länder mit dem Bund über die künftigen Corona-Regeln beraten - auch dazu will Söder in seiner Regierungserklärung im Landtag Stellung nehmen.

Um 9 Uhr tagt außerdem das bayerische Kabinett per Videoschalte. Anschließend wird es eine Pressekonferenz mit Staatskanzleichef Florian Herrmann, Wissenschaftsminister Markus Blume (beide CSU) und Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) geben.

Wegen Ukraine-Krieg: Söder-Regierungserklärung am Dienstag

Update vom 14. März, 21.20 Uhr: Ministerpräsident Markus Söder hält am Dienstag kurzfristig eine Regierungserklärung im bayerischen Landtag ab. Vorrangige Themen der Rede sollen laut Staatskanzlei der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sowie die Organisation der Flüchtlingshilfe in Deutschland und Bayern sein. Seit 1. März sind nach Angaben des bayerischen Innenministeriums bereits rund 45.000 Flüchtlinge im Freistaat angekommen, von insgesamt knapp 150.000 deutschlandweit.

Weiteres Thema der Regierungserklärung soll die Corona-Lage sein. Am Wochenende hatte die Inzidenz ein neues Allzeithoch erreicht. Laut Gesetzentwurf der Ampel-Regierung sollen nächste Woche (20. März) alle tiefgreifenden Corona-Maßnahmen auslaufen. Der Tag wird daher oft auch „Freedom-Day“ genannt. In einem Interview hatte sich Söder am Sonntag klar dagegen ausgesprochen (siehe Erstmeldung). Am Donnerstag wollen die Ministerpräsidenten der Länder mit dem Bund nochmals über die künftigen Corona-Regeln beraten - auch dazu will Söder in seiner Regierungserklärung im Landtag Stellung nehmen. Ob der „Freedom-Day“ in Bayern dann gänzlich Geschichte ist, bleibt abzuwarten.

Corona in Bayern: Münchens Inzidenz steigt weiter an

Update vom 14. März, 17.42 Uhr: Die Zahlen in München steigen weiter an. So meldet das RKI aktuell eine 7-Tage-Inzidenz von 1.566,9 für die Stadt München. 3490 neue Corona-Fälle wurden demnach in den letzten sieben Tagen verzeichnet, insgesamt 23.319 Menschen sind in der Landeshauptstadt momentan mit dem Virus infiziert. Die Gesamtzahl an Corona-Infizierten steigt damit auf 366.061.

Die positive Nachricht: Es gab keine neuen Todesfälle, die mit dem Virus in Zusammenhang stehen. Die Zahl der Menschen, die an einer Corona-Infektion gestorben sind, beträgt weiterhin 1854. Für den Landkreis beträgt die Inzidenz 1718,4. Die Zahl der Todesfälle bleibt unverändert bei 355.

Söder gegen „Freedom-Day“: Kommen die Corona-Lockerungen in Bayern doch nicht?

Erstmeldung vom 13. März: München - Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern hat am Wochenende ein neues Allzeithoch erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche am Sonntag, (13. März) mit 1938,7 an. Am Samstag waren es 1876,3 gewesen. Die Inzidenz war im Freistaat seit vergangenem Montag täglich angestiegen. In der Landeshauptstadt München liegt sie aktuell bei 1486,9.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte sich in den vergangenen Wochen stets für Lockerungen eingesetzt. Bayern hatte bei der Ministerpräsidentenkonferenz explizit für die Öffnung der Clubs plädiert und auch die Regeländerungen in Hinblick auf die Gastronomie und Großveranstaltungen befürwortet. Das hat sich jetzt offenbar geändert: In einem Interview mit der Bild am Sonntag rechnet Söder hart mit der Corona-Politik der Ampel ab und spricht sich klar gegen den „Freedom Day“ am 20. März aus.

Corona-Regeln in Bayern: Söder plötzlich gegen „Freedom Day“

„Wenn es nach dem Willen der Ampel geht, ist Corona ab nächster Woche Geschichte. Aber das ist doch nicht die Realität“, gibt Söder in dem Interview zu Bedenken. „Ist es da klug, alle relevanten Schutzmaßnahmen über Nacht komplett abzuschaffen?“ Die FDP wolle laut Söder unbedingt ihren „Freedom Day“ durchsetzen. Ein Gespräch bei der MPK mache keinen Sinn, „da der Bund sein Gesetz nun im Alleingang ohne Rücksprache mit den Ländern im Bundestag durchboxen will“.

Söder kritisiert den Gesetzentwurf der Ampel scharf. Es gebe „echte Lücken und Schwächen“. Im Grunde gebe es nach dem 20. März keine echten Schutzmaßnahmen mehr. „Damit stehen wir im Herbst neuen Mutationen schutz- und wehrlos gegenüber“, warnt der bayerische Ministerpräsident. Er halte das weitgehende Aufheben der Maskenpflicht für „zu früh“, da es in der Schule „rasch zu einer sogenannten Durchseuchung“ führen könnte. „Der Bundesgesundheitsminister rechnet mit neuen Wellen und die Ampel schafft gleichzeitig alle Maßnahmen ab. Logisch ist das nicht mehr.“

Wegfall der Maskenpflicht sorgte bereits für Streit zwischen Aiwanger und Holetschek

Laut dem Gesetzentwurf der Bundesregierung sollen am 19. März die Corona-Maßnahmen weitestgehend fallen. Ob die Maskenpflicht an Schulen direkt fällt, oder es eine Übergangsfrist bis April gibt, ist hingegen noch offen. Die Freien Wähler hatten das Ende der Maskenpflicht im Unterricht schon beginnend ab nächster Woche gefordert - die CSU aber lehnte ab. Umso erfreuter reagierte Hubert Aiwanger nun auf den Gesetzentwurf der Bundesregierung: „Endlich keine Maske mehr an Schulen, aber Tests weiter möglich und je nach Lage sinnvoll“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Klaus Holetschek konterte, Aiwangers Äußerungen zeigten, dass dieser vom Infektionsschutz wenig verstehe. „Das ist nicht weiter schlimm, weil er dafür als Wirtschaftsminister nicht zuständig ist“, sagte der CSU-Politiker der dpa. Allerdings habe Aiwanger „eigentlich genug mit der Aufgabe zu tun, sich um die Folgen der Ukraine-Krise für die bayerische Wirtschaft und für die Energieversorgung zu kümmern. Darauf sollte er jetzt alle seine Kräfte konzentrieren“. (tkip/dpa)