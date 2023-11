Maus-Alarm in Döner-Bude? Ekliges Video kursiert – Imbiss-Chef zweifelt an Echtheit

Von: Regina Mittermeier

Auf dem Instagram-Kanal Münchner Gesindel wurde das Video verbreitet. © Screenshot Instagram

In München kursiert ein Instagram-Video. Es soll eine Maus in einer Döner-Filiale im Münchner Osten zeigen. Der Imbiss-Chef ist in Kontakt mit dem KVR - das prüft den Fall.

München – Bei diesen Bildern kann einem der Appetit vergehen: Eine Maus sitzt unter einem Dönerspieß auf dem Teller, auf dem das abgeschnittene Fleisch landet. Sie schnuppert in aller Ruhe, keiner verscheucht sie. Nur ein Beobachter der skurrilen Szene in der Döner-Filiale im Osten der Stadt hält mit der Kamera drauf.

Dieses Ekel-Video wurde am Montag auf dem Instagram-Kanal Münchner Gesindel verbreitet. Darüber der Text: „Wer hat Bock auf nen schmackhaften Döner?“ - garniert mit einem vor Übelkeit grünen Emoji. Aufnahmedatum des Clips: nicht ersichtlich. Echtheit: unklar.

Video aus Döner-Bude in München schockiert Nutzer

Das Video kursiert aktuell im Internet und schockiert die Münchner. Aber was ist dran an dem Clip, der laut Münchner Gesindel eine Maus zeigen soll? „Ich kann mir das nicht erklären“, sagt der Chef des Schnellimbisses auf Nachfrage unserer Zeitung.

Er wolle versuchen, den Vorfall „logisch zu analysieren“. Dazu sei er in Kontakt mit dem für Lebensmittelüberwachung zuständigen Kreisverwaltungsreferat (KVR), sagt er. Und eine KVR-Sprecherin bestätigt gegenüber unserer Redaktion: „Wir prüfen den Fall.“ Die Lebensmittelüberwachung besuche Betriebe überdies regelmäßig. Es handle sich dabei um unangekündigte Kontrollen.

Imbiss-Chef: Unterm Döner-Spieß ist es fast 300 Grad heiß

Als unsere Zeitung den Imbiss-Chef am Dienstagmittag am Telefon erreicht, hat er den Clip kurz zuvor zum ersten Mal gesehen. Er glaube „nicht an die Echtheit des Videos“.

Denn: Dort, wo die Maus in dem Video vom Münchner Gesindel sitzt, sei es sehr heiß - zwischen 250 und 300 Grad. Daher könne dort „unmöglich“ eine Maus sitzen. Nur: Wer sollte ein Falsch-Video verbreiten - und vor allem: aus welchem Grund? „Das weiß ich nicht“, sagt er.

Nutzer kritisieren Hygiene des Münchner Imbiss

Der Kanal Münchner Gesindel hat rund 210.000 Follower - und damit eine große Reichweite. Nachrichten können sich in den Sozialen Medien rasend schnell verbreiten - und das kann auch den Ruf von Personen oder Unternehmen beeinflussen. Auf Google etwa kritisieren Nutzer den betroffenen Döner-Stand, unter anderem wegen der hygienischen Zustände. Von hunderten Bewertungen sind nur wenige positiv.

Es sei der erste Fall von Ungeziefer in der Filiale, betont der Chef. Der Imbiss werde wöchentlich auf Ungeziefer überprüft. Sicherheitshalber lägen auch Mäusefallen aus …

