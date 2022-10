Münchner Studentinnen wundern sich über Bibliothek, die „absurd geheizt“ wird - Uni reagiert auf Nachfrage

Von: Christina Denk

Im letzten Winter Corona, dieses Jahr die Energiekrise: Studierende an der LMU berichten zum Semesterstart über Verunsicherung und pragmatische Lösungen. Ein Erfahrungsbericht.

München – Frieren bei heruntergedrehten Heizungen in den Universitäten: Danach sieht es aktuell an der LMU in München noch nicht aus. Mit herbstlich warmen 24 Grad startete das Wintersemester in diesem Jahr. Vor dem Gebäude der LMU sah man in den ersten zwei Tagen Studierende in Kleidern und T-Shirts. Nur selten war mal ein dicker Pullover zu sehen. Bis Ende Oktober wird dieses spätsommerliche Wetter wohl noch anhalten. Und dann? Was erwarten wir Studenten vom Winter in den Universitäten in diesem Jahr? Wir? Ich bin selbst Studentin im 7. Semester an der LMU. Ein Erfahrungsbericht der ersten Uni-Tage vor dem Winter der Energiekrise.

Uni-Start und Energiekrise: Sparmaßnahmen kaum zu merken – Studierende befürchten jedoch Schließungen

Seit dem 17. Oktober finden an der LMU wieder Vorlesungen statt. Wirklich zu bemerken, sind die Aussichten auf kältere Hörsäle in den ersten Tagen des Wintersemesters dabei nicht. Selbst am dritten, etwas verregneten Uni-Tag fehlt von Winterjacken oder gar Mützen in den Hörsälen jede Spur. Der Audimax, der größte Hörsaal der Universität ohne Fenster, heizt sich mit hunderten Studenten schnell auf. Da ist man beinahe froh, mal wieder in die kühleren Gänge zu treten.

Und auch in der Bibliothek ist es aktuell meist noch recht warm. Beim Lüften und sobald die Sonne weg ist, wird es dann aber doch schnell frisch. Da heißt es dicke Pullis oder Jacken anziehen, denn die sind seit den Sparmaßnahmen in den Lesesälen ebenfalls erlaubt. Wie sich die Situation im Winter weiter entwickelt, bleibt abzuwarten.

Am 17. Oktober haben die Vorlesungen an der LMU begonnen. Von den Energiesparmaßnahmen ist in den Hörsälen noch nichts zu merken. © Christina Denk

„Wir überlegen, ob sie dann im Winter tatsächlich vorhaben, die Bibliothek zum Beispiel zu schließen“, erzählen mir zwei Jura-Studentinnen vor dem LMU-Gebäude. Für das Hauptgebäude am Geschwister-Scholl-Platz und die Vorlesungsräume glauben sie nicht an eine Schließung, „nachdem ja alle zum Präsenzunterricht zurückkehren wollen.“

Heizen trotz Sparmaßnahmen: Jura-Studenten berichten von „absurdem“ Heizen in der Uni

In der Jura-Bibliothek werde außerdem gerade „absurd geheizt, obwohl wir 24 Grad haben, deswegen sind wir gerade ein bisschen ahnungslos, aber hoffen, dass es auf jeden Fall offenbleibt“, so die Studenten am Dienstag (18. Oktober). Auf Nachfrage gab die LMU bekannt, dass die Zentralheizung in dieser Teilbibliothek „in den vergangenen Tagen teilweise zu warm“ war. Der Techniker kümmere sich jedoch bereits um die schrittweise Zurückstellung. Es sei in der Bibliothek schon kühler geworden.

Sparmaßnahmen an der LMU im Winter 2022 Zu den Sofortmaßnahmen zählen „eine leichte Absenkung der Raumtemperatur in Büros, Laboren, Bibliotheken und Unterrichtsräumen der LMU auf maximal 19 Grad“, so die Presseabteilung der LMU. Zudem „wird die Nachtabsenkung der Raumtemperatur in Hörsälen, Bibliotheken und Büros der LMU ausgeweitet.“ Mitarbeiter sollen zum Stromsparen motiviert werden. Ein paar Spar-Vorgaben sind für öffentliche Gebäude in diesem Winter zudem verpflichtend.

Energiekrise: Studierende reagieren pragmatisch – „Man zieht sich halt einfach ein bisschen mehr an“

Und wie sieht der Studenten-Winter nun aus? „Ich glaube nicht, dass es so einen großen Unterschied geben wird, ehrlich gesagt“, so ein Lehramtsstudent vor der LMU. „Es sind ja nur ein paar Grad und zu Hause heizen wir jetzt eigentlich auch nicht so extrem“, meint er. Deswegen habe er sich bislang keine großen Gedanken dazu gemacht. „Viele Menschen heizen den Raum schon irgendwie auf.“ Wo er recht hat, hat er recht. „Man zieht sich einfach ein bisschen mehr an. Problem gelöst“, kommentiert ein BWL-Student aus dem ersten Semester pragmatisch.

Auch während den Corona-Wintern gab es einige Kurse, die mit offenem Fenster stattfanden. Eine Maßnahme, die viele Schüler in Bayern sicher ebenfalls aus den Corona-Jahren kennen. Ich selbst habe im letzten Winter keine Präsenz-Kurse an der LMU erlebt. „Es war super kalt“, erzählt mir aber eine spanische Informatik-Studentin aus dem 3. Semester. Ihr sei das eher egal. Sie ziehe einfach eine Jacke an.

Den zweiten Uni-Tag des Wintersemesters verbrachten viele LMU-Studenten bei 24 Grad auf der Wiese vor dem Hauptgebäude. © Christina Denk

Wirklich vergleichen können den Winter in der Universität wohl ohnehin nur die alten Uni-Hasen. Die letzten zwei Jahre konnten aufgrund der Coronapandemie nur vereinzelte Kurse in Präsenz stattfinden. Der Großteil blieb online. Als Studentin im 7. Semester, nach drei Jahren an der Uni, saß ich selbst erst ein komplettes Wintersemester an der LMU in den Hörsälen. Es bleibt also abzuwarten, wie sich der Winter entwickelt und wie kalt es in den Hörsälen tatsächlich wird. Mein Poncho liegt jedenfalls schon bereit im Schrank, damit auch lange Bibliotheks-Sitzungen weiterhin ertragbar sind – und die Unis hoffentlich offen bleiben.

Studierende hoffen größtenteils auf Präsenz-Lehre: Universität macht Hoffnung auf offene Unis

Diese Hoffnung auf Präsenz-Lehre hört man immer wieder von Studenten verschiedener Fachbereiche. Lernen von überall, auch im Heimatland für Auslandsstudenten hat seine Vorteile. Allerdings fehlt der soziale Austausch. „Es fehlt einfach so viel Soziales und das will ich eigentlich nicht gerne missen“, so auch der Lehramt-Student aus dem dritten Semester. Da scheinen die Hoffnungen der Studierenden ganz im Einklang mit den Plänen der Universität zu sein.

„So unsicher die Situation bezüglich der Energieversorgung auch sein mag, sind wir sehr bemüht, den Lehrbetrieb in Präsenz an der LMU so weit wie möglich aufrechtzuerhalten. Wir hoffen sehr, dass es uns gelingen wird“, teilt die LMU auf Anfrage mit. Indes wird diskutiert, ob Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr ein No-Go ist. (chd)