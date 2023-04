Entmietungen in der Münchner Maxvorstadt: Ein Viertel wird verkauft

Von: Andreas Daschner

Musste seine Mietswohnung räumen: Stefan Sasse beklagt, dass Wohnen in der Türkenstraße durch die Tätigkeit der Immobilienfirmen unbezahlbar wird. © Markus Götzfried

Einst gab es in der Türkenstraße noch erschwingliche Mietwohnungen. Doch im Zuge der Gentrifizierung müssen diese immer öfter teuren Eigentumswohnungen weichen.

Entmietung heißt das Schreckgespenst, das bei vielen Anwohnern in der Maxvorstadt umgeht – und ebenso viele bereits heimgesucht hat. So auch Stefan Sasse. Bis vor zwei Jahren lebte der 61-Jährige noch in der Maxvorstadt – genauer gesagt in einer Mietswohnung an der Türkenstraße 50. Doch dann erfuhr er am eigenen Leib, wie das Viertel in die Hände großer Immobilienunternehmen und reicher Wohnungsbesitzer übergeht.

Türkenstraße ist repräsentativ für die Umwandlung in Eigentumswohnungen

Sasse, der heute Abend beim Mieterstammtisch über sein Schicksal sprechen wird, ist mittlerweile kein Maxvorstädter mehr. Er hat in Haidhausen eine neue Wohnung gefunden – zum Glück. Denn seine alte Wohnung existiert heute nicht mehr. Stattdessen werden dort die Maxhöfe gebaut – sündteure Eigentumswohnungen. „Die Türkenstraße steht repräsentativ dafür, wie erschwingliche Mietwohnungen in teure Eigentumswohnungen umgewandelt werden“, sagt Sasse.

Dass auch er Opfer einer Entmietung werden könnte, deutete sich erstmals Anfang 2019 an. „Da habe ich mitbekommen, dass es einen Bauvorbescheid für das Grundstück gab, auf dem unser Haus steht“, erzählt er. Ob renoviert oder abgerissen werden sollte, sei nicht offen kommuniziert worden.

Münchner fühlt sich von den Behörden im Stich gelassen

Außerdem fühlte sich der Münchner von den Behörden im Stich gelassen. „Von den Ämtern gab es keinerlei Auskunft“, sagt der 61-Jährige. „Der einzige Weg für die Betroffenen, überhaupt an Infos zu kommen, war über den Bezirksausschuss.“

Am Ende kam es, wie es in Zeiten der Gentrifizierung vielfach kommt: Am 31. Mai 2021 musste der 61-Jährige aus seiner Wohnung ausziehen – und war damit einer der letzten Mieter aus dem Haus, der das Feld räumte.

Die ganze Türkenstraße eine Baustelle: Immer wieder weichen Mietshäuser für Eigentumswohnungen. © Oliver Bodmer

„Die ganze Straße ist eine durchgehende Baustelle“

Heute schaut Sasse noch ab und an in der Türkenstraße vorbei – und ihm blutet das Herz. „Die ganze Straße ist eine durchgehende Baustelle.“ Auch das Nachbarhaus wurde abgerissen. Das Grundstück lag lange brach. „Die Eigentümer müssen ja nicht bauen, um Geld zu verdienen“, sagt Sasse angesichts der Wertsteigerungen für den Grund und Boden.

Und wenn gebaut wird, schauen die Mieter angesichts der Preise für die Eigentumswohnungen in die Röhre. Ein Missstand, der auch beim Mieterstammtisch am heutigen Donnerstag, 19 Uhr, im Café am Josephsplatz, Augustenstraße 112, diskutiert wird. Neben Sasse berichten dort auch andere Betroffene aus der Türkenstraße.

323 Mieter verloren ihre Wohnung Man redet abstrakt von Gentrifizierung – aber dahinter steht eine ganz konkrete und bittere Bilanz. Svenja Jarchow-Pongratz (Grüne), Chefin des Bezirksausschusses Maxvorstadt sagt: „Innerhalb von fünf Jahren wurden auf 500 Metern Türkenstraße 323 Menschen durch Entmietung verdrängt.“

Die Preise sind explodiert. Kostete der Quadratmeter Eigentumswohnung vor zehn Jahren im Schnitt noch knapp 7000 Euro, sind es heute mehr als 12 000 Euro. In den Maxhöfen liegen die Preise jenseits der 20 000 Euro. Die Mieten stiegen im gleichen Zeitraum im Schnitt von 14,70 auf 20,97 Euro.

Ob die Politik helfen kann? Bereits 2021 hat der Bund für Kommunen die Möglichkeit geschaffen, die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen zu regulieren. Bauminister Christian Bernreiter (CSU) hat nun auch eine Umsetzung in Bayern angekündigt.