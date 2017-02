Falsche Polizisten berauben Touristen

Mit einer fingierten Polizeikontrolle haben drei unbekannte Männer von drei Touristen aus Südkorea Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro ergaunert. Die Täter sind flüchtig.

München - Wie die Polizei berichtet, waren die drei Touristen aus Südkorea am Sonntag, 12. Februar 2017, gegen 19.15 Uhr an der Hirtenstraße im Marsfeld auf. Neben den drei Touristen (alle 25 Jahre alt) hielt ein dunkler Pkw an, in dem drei Personen saßen.

Der Beifahrer und ein Mann auf der Rückbank öffneten die Fenster und behaupteten in gebrochenem Englisch, sie seien von der Polizei. Der Beifahrer zeigte sogar einen Ausweis vor. Die Männer befragten die Touristen, woher sie kämen und ob sie ihre Pässe dabei hätten. Die drei Koreaner bejahten das und gaben den Männern ihre Pässe.

Diese wurden von den vermeintlichen Polizisten „kontrolliert“. Danach fragten die falschen Polizisten weiter, ob die drei Koreaner Bargeld oder Drogen dabei hätten. Die Touristen verneinten den Besitz von Drogen, gaben aber an Bargeld mitzuführen. Die falschen Polizeibeamten verlangten daraufhin das Bargeld, um es zu überprüfen. Die Touristen überreichten fünf Briefkuverts, in welchen sich mehrere hundert Euro befanden.

Nach kurzer Zeit gaben die Täter die Umschläge, in denen sich das Bargeld befand, sowie die Pässe wieder zurück und entfernten sich mit dem Fahrzeug zügig in Richtung Seidlstraße. Erst im Hotel bemerkten die drei Touristen, dass die Täter ihnen das Bargeld aus den Umschlägen entwendet hatten.

Täterbeschreibung:

Täter 1: Männlich, ca. 30 Jahre alt, dunkel bekleidet, dunkles kurzes Haar, trug eine Base-Cap.

Täter 2: Männlich, ca. 35-40 Jahre alt, Vollbart, dunkel bekleidet, füllige Statur, kurze Haare. Vom dritten Täter liegt keine Beschreibung vor.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa