Hier plante Lenin die russische Revolution

Karlstraße 46, Münchner Maxvorstadt . Hier zog am 7. September 1900 ein Herr Mayer ein. Doch sein späterer Name ist deutlich bekannter: Wladimir Iljitsch Lenin.

München - Dass am 7. September 1900 ein Herr Mayer ins Eckhaus der Karlstraße 46 (Maxvorstadt) zog, scheint auf den ersten Blick nicht allzu besonders. Doch bei diesem handelte es sich um einen besonderen Mayer. Er war ein untergetauchter Russe und hieß in Wirklichkeit Wladimir Iljitsch Uljanow. Er veröffentlichte hier zum ersten Mal seine Schriften unter dem Namen, mit dem er 1917 die russische Revolution auslöste: Lenin.

Das Haus, in dessen Hinterzimmer er sein berühmtes Buch Was tun schrieb, gehörte dem Sozialdemokraten Georg Rittmayer. Sein Lokal „Zum Onkel“ war ein beliebter Treffpunkt der Münchner Sozis. Auch Herr Mayer war hier des Öfteren anzutreffen. Wie aus seinen Briefen an seine Mutter zu lesen ist, gefällt es ihm in München sehr. Er geht an der Isar spazieren, in die Oper und ins Hofbräuhaus, „das durch sein ausgezeichnetes Bier berühmt ist“ und auf Faschingsumzüge: „Die Münchner verstehen es, sich öffentlich auf den Straßen zu amüsieren.“ Doch bleiben konnte er im schönen München auch nicht. Nachdem die russische Zarendynastie Wind von seinem Versteck bekommen hatte, flüchtete er 1902 nach London. Vergessen hat er München aber nie. Als ein Jahr nach dem Ausbruch der russischen Revolution auch das Bayerische Königreich zusammenbrach, gratulierte Lenin den Münchner Revoluzzern begeistert. Denn „wer die Mariensäule in München hat, der hat Europa!“.

