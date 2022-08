Mann überrumpelt junge Münchnerin: Sie wehrt sich verzweifelt - Polizei fahndet mit Beschreibung

Von: Klaus-Maria Mehr

Am Königsplatz wurde eine junge Münchnerin brutal angegriffen. © Peter Seyfferth/Imago

Eine 28-jährige Münchnerin wurde am späten Mittwochabend von einem Mann angegriffen. Die Polizei fahndet nach einem Täter mit orange gefärbten Haar.

München - Am Mittwoch (3. August) gegen 22.15 Uhr genossen zwei Münchnerinnen (24 und 28) das Sommerwetter am Königsplatz in München. Die beiden saßen auf einer Mauer und unterhielten sich. Plötzlich - ohne Vorwarnung - wurde die 28-Jährige von einem Mann angegriffen. Er bedrohte sie und forderte sie laut Polizei München „mehrfach zu sexuellen Handlungen“ auf.

Angriff auf Münchnerin: Unbekannter greift unvermittelt zu und fordert Sex - Frau kämpft

Der Mann versuchte, die junge Münchnerin am Arm festzuhalten. Sie wehrte sich, kämpfte sich frei und lief weg, stolperte - und fiel auf den Rücken. Der Täter holte sie ein und versuchte erneut, sie zu fixieren. Die junge Frau kämpfte auch am Boden liegend weiter. Der Unbekannte trat gegen ihren Kopf. Die 24-jährige Begleiterin, die vorher von dem Täter durch einen Bierflaschenwurf angegriffen wurde, versuchte inzwischen Hilfe zu holen und fand mehrere Passanten, die sofort auf die schreckliche Szene zu rannten.

Darauf ließ der Mann von seinem Opfer ab, schlug noch ihr Smartphone kaputt und flüchtete in die Dunkelheit. Die inzwischen informierte Polizei fahndete sofort mit einem Großaufgebot nach dem Täter - ohne Erfolg. Deshalb werden nun Zeugen des Vorfalls sowie der Täter gesucht.

Brutaler Angriff auf junge Münchnerin am Königsplatz - so sieht der Täter aus

männlich

Ende zwanzig

ca. 180 cm groß

dunkelhäutig

schlanke Statur

kurzer, krauser Bart

an den Seiten kurz rasiertes Haar und das Haupthaar orange gefärbt

bekleidet mit einer schwarzen Hose

und schwarz-rot kariertem Hemd

Angriff auf Münchnerin am Königsplatz - Polizei sucht Zeugen

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Königsplatzes und der Katharina-von-Bora-Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

