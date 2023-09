Messerattacke im Alten Botanischen Garten: 25-Jähriger bittet Dealer um Zigarette – und löst Gruppenprügelei aus

Von: Elisa Buhrke

Ein harmloser Zigarettenwunsch eskaliert in Maxvorstadt zu einem brutalen Raubüberfall. Zwei Männer werden verletzt, sechs Personen festgenommen – darunter ein Drogenhändler.

München - Ein Abend im Alten Botanischen Garten in München endete für zwei Arbeitskollegen in einem brutalen Raubüberfall. Am Mittwoch, 20. September, wurden gegen ein 25-Jähriger und ein 32-Jähriger von einer Gruppe Männer angegriffen und ihrer Handys beraubt.

Maxvorstadt: 25-Jähriger bittet um Zigarette – Frage endet in Raubüberfall

Die Auseinandersetzung begann, als der 25-Jährige einen ihm unbekannten 21-Jährigen nach einer Zigarette fragte. Nach einer anfänglichen Beleidigung griff der 21-Jährige den Fragenden unvermittelt mit einem Messer an. Letzterer erlitt eine Schnittverletzung im Gesicht und mehrere Stichverletzungen am Arm.

Als der 32-jährige Begleiter seinem Arbeitskollegen zu Hilfe eilte, griffen fünf Bekannte des 21-Jährigen ein. Sie schlugen und traten auf die beiden Männer ein und raubten ihnen ihre Mobiltelefone sowie mehrere hundert Euro Bargeld. Der 32-Jährige erlitt dabei diverse Prellungen und eine Platzwunde im Gesicht.

Messerattacke und Prügelei in München: 21-Jähriger Täter dealt mutmaßlich mit Drogen

Unbeteiligte Zeugen alarmierten die Polizei, die alle Tatverdächtigen in Tatortnähe vorläufig festnehmen konnte. Einer der mutmaßlichen Täter, ein 52-Jähriger, versuchte während des Transports zur Polizeidienststelle zu flüchten und griff einen Polizeibeamten an. Ein weiterer 25-Jähriger bespuckte einen der eingesetzten Beamten.

Am Tatort fanden die Beamten einen Rucksack mit zahlreichen verkaufsfertigen Betäubungsmitteln, der dem 21-jährigen Messerangreifer zugeordnet werden konnte. Der 25-Jährige, der ursprünglich nach der Zigarette gefragt hatte, musste aufgrund des Messerangriffs in einem Münchner Krankenhaus ambulant versorgt werden.

Die sechs Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Gegen den mutmaßlichen Drogendealer wurde Haftbefehl erlassen, während die fünf anderen Beteiligten nach erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen wurden. Die weiteren Ermittlungen führen das Kommissariat 21 (Raubdelikte) und das Kommissariat 83 (Rauschgiftdelikte) durch.

