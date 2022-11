Stadion an der Schleißheimer Straße überträgt umstrittene Katar-WM: „Sehr viele Stammgäste“ reagieren

Von: Christian Einfeldt

Trotz großer Bedenken entschied sich das Stadion an der Schleißheimer Straße, Spiele der umstrittenen WM in Katar zu übertragen. Was sagen die Stammgäste dazu?

München – Wenige Tage vor dem Start der viel kritisierten WM in Katar drehen sich die Talkshow-Debatten noch immer um den umstrittenen Rahmen, der die diesjährige Fußball-Weltmeisterschaft umgibt. Dass das Thema dieser Tage auch in München Stadtgespräch ist, zeigt sich unter anderem darin, dass beliebte Public-Viewing-Events Münchens mitunter schlichtweg nicht stattfinden. Auch andere bayerischen Städte nahmen sich an namhaften Münchner Institutionen ein Beispiel und entscheiden sich gegen eine Übertragung der WM-Spiele.

Zu den Münchner Einrichtungen, die allen Bedenken zum Trotz an einer Ausstrahlung der WM-Spiele festhalten, zählt unter anderem das unter Fußball-Fans beliebte Stadion an der Schleißheimer Straße. Die Betreiber Holger Britzius und Michael Jachan wissen um die viel diskutierten Schlagwörter. Im Gespräch mit der Abendzeitung sprechen sie konsequenterweise „Korruption“, „tote Arbeiter“ gleichermaßen wie „mit Füßen getretene Menschenrechte“ an. Warum sie dennoch den Schritt wagen, die Spiele zu übertragen, und wie ihre Stammgäste reagieren.

„Komplette Plastik-WM“: Warum beliebte Fußball-Kneipe in München dennoch WM-Spiele zeigt

Grundsätzlich wollen sich die Kneipen-Betreiber des Stadtions an der Schleißheimer Straße nicht weiter zu der WM in Katar und einer Übertragung der Spiele in ihren Räumlichkeiten äußern. Wie Inhaber Holger „Holle“ Britzius tz.de berichtet, hätte man die vergangenen Wochen genügend Auskunft erteilt, „alles gesagt“ – jede folgende Stellungnahme wäre nur eine weitere Bewerbung der umstrittenen Fußball-Weltmeisterschaft. Aussagen, wie diese, deuten bereits auf den kritischen Umgang mit dem Winter-Turnier.

Am Donnerstag, dem 17. November 2022, lädt die Fußballkneipe zur Veranstaltung „Das rebellische Spiel – die Macht des Fußballs im Nahen Osten und die Katar-WM“ ein. Eine Podiumsdiskussion, die mit ausgewählten Gästen die am 20. November 2022 startende WM ein weiteres Mal kritisch beleuchtet. Wie die Kneipen-Besitzer die in Katar stattfindende Weltmeisterschaft bewerten, ist schon jetzt klar. Gegenüber der Abendzeitung heißt es etwa, „Katar ist eine komplette Plastik-WM“.

In Zeiten der Corona-Pandemie und Energiekrise könne man es sich trotzdem „nicht leisten, einen Monat dichtzumachen“. Wenn auch weitaus weniger euphorisch als an gewöhnlichen Spieltagen empfangen Britzius und Jachan ihre Stammgäste also auch zur WM 2022. Andere Münchner „Top-Locations“ haben sich entschlossen, keine WM-Spiele zu zeigen – was sagen die Stammgäste dazu, dass an der Schleißheimer Straße dennoch Fußball läuft?

WM in Katar: Trotz Bedenken zeigt das Stadion an der Schleißheimer Straße die Spiele. © Oliver Bodmer

„Fußball und Bier – und das war es“: Wie ist die Reservierungslage im Stadion an der Schleißheimer Straße?

Wie die Fußball-Kneipe gegenüber der Abendzeitung angibt, befindet sich das Stadion an der Schleißheimer Straße aufgrund der WM „im Zwiespalt“. Man könne sich nicht freimachen von Verpflichtungen, Spiele zu zeigen. Schließlich hat die Einrichtung „nur offen, wenn Fußball läuft oder Veranstaltungen stattfinden“. Ein Ersatz-Programm würde sich nicht lohnen. Stattdessen zeigt man die WM-Spiele, deren Reservierungsmöglichkeiten im unterschiedlichen Maße beansprucht werden.

Während WM-Spiele mit deutscher Beteiligung bereit „ausverkauft“ sein, sagt Britzius gegenüber tz.de, dass bereits „sehr viele Stammgäste“ mitgeteilt hätten, ihrem Stamm-Lokal in Maxvorstadt zwischen dem 20. November und 18. Dezember fernzubleiben. Ein Blick auf den „Spielplan“ des Lokals verrät, dass die frühen Spiele (mit Ausnahme der Spiele am 23. November; 11 Uhr: Kroatien gegen Marokko, 14 Uhr: Deutschland gegen Japan) „mangels Nachfrage“ nicht laufen.

Aktuell würde das Stadion an der Schleißheimer Straße „mehr Medien- als Reservierungsanfragen“ erhalten. Das Thema polarisiert weiterhin – unter den Betreibern wie unter den Fans. Die Kneipe hat sich also dazu entschieden, die Spiele zu übertragen – „ohne Brimborium, Specials und Berichterstattung in den Medien“. „Es gibt Fußball und Bier und das war es“, verrät Holger Britziuz tz.de.