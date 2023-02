Schluss mit Affen-Theater: Lieferdienst Gorillas verlässt sein Lager in der Lothstraße

Von: Ulrike Kremer

Bei Lieferung Lärm: Ein Lkw verlässt das Warenlager der Gorillas an der Lothstraße. © Oliver Bodmer

Der Ärger um das Gorillas-Lager in der Lothstraße ist beendet. Der Lieferdienst schließt den Standort in der Maxvorstadt. Anwohner freuen sich.

München – Anwohnern der Lothstraße in München dürfte ein riesengroßer Stein vom Herzen fallen. Denn: Anfang Februar hat der Online-Supermarkt und Lieferdienst Gorillas die Türen seines Auslieferungslagers an der Lothstraße 3 geschlossen. Am 6. Februar fand dort noch ein großer Abverkauf statt, berichtet Felix Lang (SPD), Anwohner und Mitglied des Bezirksausschuss Maxvorstadt: „Kunden liefen mit großen Tüten aus dem Lager, Leergut wurde abtransportiert. Seitdem ist es ruhig.“

München-Maxvorstadt: Lieferdienst Gorillas verlässt sein Lager in der Lothstraße

Der Anlass für den unverhofften Auszug gab eine neue Anordnung der Stadt: Zwar hatte die Lokalbaukommission (LBK) schon vergangenes Jahr die Nutzung des Online-Supermarktes untersagt. Da die Gorillas dagegen beim Verwaltungsgericht Klage eingereicht hatten, konnten sie jedoch vorerst am Standort bleiben.

Jetzt aber hat die LBK nachgelegt und den Vollzug der Nutzungsuntersagung für die Lothstraße angeordnet, da eine „Verfestigung des rechtswidrigen Zustandes durch die verlängerte Verfahrensdauer durch das eröffnete Klageverfahren drohte“, so ein Sprecher. Die ständigen Verstöße gegen das Rücksichtnahmegebot und die anhaltenden Belästigungen von Anwohnern und Verkehrsteilnehmern hätten die Stadt zu diesem rigiden Vorgehen bewegt.

Gorillas kämpft um Rückkehr: Letzte Wort wohl noch nicht gesprochen

Die neue Geschäftsführung der Gorillas hat das Machtwort der Stadt widerstandslos akzeptiert und den Standort vorerst geschlossen. Erst im Dezember 2022 kaufte der türkische Schnelllieferdienst-Pionier Getir mit Sitz in Istanbul den deutschen Wettbewerber Gorillas und gibt seitdem dort den Ton an.

Dauerhaft aufgeben wollen die Gorillas den Standort an der Lothstraße jedoch nicht: Der LBK liegt bereits ein neuer Bauantrag zur „Nutzungsänderung in ein Auslieferungslager eines Online-Supermarktes“ vor. Auch für den Standort an der Gabelsbergerstraße 28, für den die LBK ebenfalls im vergangenen Jahr eine Nutzungsuntersagung verfügt hatte, haben die Gorillas inzwischen einen neuen Bauantrag eingereicht.